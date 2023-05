Bruxelles se pare des couleurs arc-en-ciel : la « Pride » attend 150.000 participants

Environ 150.000 participants à la « Brussels Pride » sont attendus dans les rues de la capitale, samedi à partir de 14h.

La « Brussels Pride – The Belgian & European Pride » débutera samedi vers 14 heures depuis le Mont des Arts, à Bruxelles. Quelque 150 000 participants sont attendus. Le thème de la Pride de cette année est « Protect the Protest ».

Pendant la Pride, « la communauté LGBTQIA+ est au centre des débats et les rues de Bruxelles sont drapées des couleurs de l’arc-en-ciel », a indiqué l’organisation dans un communiqué de presse. Le thème de cette année est « Protect the Protest » (« Protégez la protestation »), un appel à respecter le droit fondamental de manifester, qui est encore trop souvent violé.

Avec la Brussels Pride, la capitale ouvre la saison des fiertés européennes. « 150 000 personnes seront à Bruxelles pour défendre leurs droits et célébrer la diversité. Cette année, plus que jamais, l’objectif est de faire respecter les droits fondamentaux de la communauté LGBTQIA+. »



De nombreuses associations et institutions seront également présentes au Pride Village, situé au Mont des Arts. L’objectif y est d’informer le public sur les luttes de la communauté LGBTQIA+ en Belgique et à l’étranger. Deux scènes ont également été aménagées dans le centre-ville pour les artistes LGBTQIA+.

Au total, une centaine de partenaires, d’associations et d’artistes participeront à l’événement dans les rues de Bruxelles.