« Il faut laisser davantage les enfants jouer dehors »

Trop de temps passé devant un écran présente en effet toutes sortes d’inconvénients pour les enfants.

Selon une étude portant sur plus de 800 enfants, qui paraîtra en mars dans la revue médicale JAMA Pediatrics, passer beaucoup de temps devant l’écran et jouer peu en plein air à l’âge de 2 ans contribue à une moins bonne communication et à d’autres déficiences à l’âge de 4 ans, illustre SKA, l’association flamande des médecins du sport. Cela peut aussi avoir un effet sur la myopie. Les médecins du sport invitent dès lors à s’attaquer à cette problématique, en permettant davantage aux enfants de pratiquer un sport et de jouer à l’extérieur. Cela réduirait également le risque de décollement de la rétine, appuient-ils.

22% des enfants de 13 ans sont myopes

Selon une étude néerlandaise, 12% des enfants de 9 ans et 22% de ceux de 13 ans sont myopes. Outre l’hérédité, les causes suspectées sont un manque de jeux en plein air et trop de temps passé devant un écran lorsque les enfants regardent celui-ci à une distance de 30 centimètres ou moins.

Les médecins voient également de plus en plus d’enfants de quatre, cinq ou six ans atteints de myopie. L’association SKA préconise donc la « règle des 20/20/2 » : après 20 minutes de temps passé devant un écran, faire une pause d’au moins 20 secondes en regardant au loin – ce qui s’applique aussi à la lecture, par exemple – et sortir chaque jour pendant 2 heures, afin que les yeux reçoivent suffisamment de lumière du jour.

Les médecins du sport insistent sur l’importance des jeux en plein air, notamment pour les petits enfants qui sont trop jeunes pour faire du sport. Il est préférable que les tout-petits ne passent pas plus d’une heure par jour devant un écran et les enfants de primaire pas plus de deux heures, préconisent-ils.