Plusieurs organisations belges quittent le réseau social X

Différentes organisations belges ont décidé de suspendre leur présence sur le réseau social X à partir de l’investiture de Donald Trump.

Plusieurs organisations de la société civile belge, dont le CNCD-11.11.11 et plusieurs de ses membres, mais aussi Natagora et Canopea, suspendront leur présence sur la plateforme X à partir du 20 janvier, date de l’investiture du président américain élu Donald Trump, ont-elles annoncé par communiqué.

Selon le CNCD-11.11.11 et ses associations membres, une activité sur le réseau social racheté en 2022 par Elon Musk, allié et appui financier de Donald Trump, est « incompatible avec les valeurs de justice, de démocratie et de respect des droits humains » qu’ils défendent.

Sous la direction du milliardaire, qui sera un membre important de la future administration Trump, X a permis l’amplification des discours de haine, de la désinformation et des contenus discriminatoires (racisme, misogynie, antisémitisme, islamophobie). « Rester actif sur une telle plateforme revient à cautionner ces dérives », déclare le secrétaire général du CNCD-11.11.11, Arnaud Zacharie.

« X n’offre plus un espace de débat sain et démocratique. Nos organisations partagent la volonté de s’inscrire dans une démarche basée sur la science et des valeurs démocratiques. Continuer à évoluer sur X n’a plus de sens à nos yeux », ajoutent les associations de protection de la nature Natagora et Canopea.

Ces départs, loin d’être isolés, ont pour objectif d’alerter sur les dérives éthiques des grandes plateformes et de soutenir l’appel à une régulation plus stricte de l’Internet et des géants du numérique, indique la coupole d’ONG. Ils font écho au mouvement « HelloQuitteX » lancé en France par une trentaine de chercheurs du Centre national de recherche scientifique (CNRS). Le collectif à sa tête préconise une migration vers les réseaux de microblogging Mastodon ou BlueSky.