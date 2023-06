Volkswagen renouvelle et élargit sa gamme ID

Volkswagen peut se targuer d’être depuis longtemps le numéro un en Europe et d’avoir marqué l’histoire de l’automobile avec des modèles emblématiques tels que la Coccinelle et la Golf. Avec plus de 600.000 modèles ID vendus, la marque allemande est également en tête de la nouvelle ère de l’électrique.

L’amour de la marque

« Volkswagen se distingue des autres constructeurs par la fascinante histoire qui se cache derrière la marque automobile », souligne Jean-Marc Ponteville, son porte-parole. « À partir des années ‘50 et ‘60, Volkswagen a contribué, comme aucun autre constructeur, à rendre la possession d’une voiture accessible et abordable pour le plus grand nombre. Avec des modèles emblématiques comme la Coccinelle et la Golf, synonymes d’émotions, Volkswagen est devenue la marque de millions de familles en Europe comme en dehors du Vieux Continent. En fait, Volkswagen est devenue, pour beaucoup, l’amie de la maison, une marque d’amour, de prédilection. »

L’ère de l’électrique s’annonce

C’est un fait avéré, le constructeur allemand se révèle être depuis longtemps l’un des préférés en Europe. Qui plus est, il est également à l’origine d’innovations et d’évolutions technologiques successives en termes de sécurité, de fiabilité et de durabilité.

Avec l’arrivée en 2025 de l’ID.2, une citadine compacte, Volkswagen vise principalement l’utilisateur urbain.

« Le monde de l’automobile est à l’aube d’une nouvelle ère historique et même si notre industrie ne s’avère certainement pas la plus polluante, l’évolution rapide du changement climatique nous oblige à prendre des mesures drastiques. Chez Volkswagen, nous sommes convaincus que la propulsion électrique s’apparente au moyen le plus rapide et le plus adéquat afin de mettre en place une chaîne de production neutre en CO2. En effet, la propulsion électrique apparaît plus efficace et offre un meilleur rendement que l’hydrogène ou d’autres formes de propulsion alternative. Toujours en avance sur son temps, Volkswagen prend les devants dans le passage à la mobilité électrique. Dans un premier temps, nos ingénieurs ont développé la plateforme MEB, constituant la base de tous les futurs modèles de notre groupe automobile. Mi-2020, nous avons lancé l’ID.3, le premier modèle entièrement électrique de Volkswagen, qui vient de faire l’objet d’une mise à jour complète. Entre-temps, l’ID.3 a été rejoint par l’ID.4, l’ID.5 et l’ID.Buzz. Et nous venons de dévoiler l’ID.2 et l’ID.7. De la sorte, aujourd’hui, Volkswagen propose de nombreux modèles 100 % électriques attractifs et neutres en CO2, dans tous les segments ‘clés’ du marché. Nous démontrons également que nous tenons notre promesse de disposer d’une gamme de 10 modèles électriques d’ici 2026. Et à l’horizon 2030, 80 % de nos ventes en Europe seront des modèles électriques, du plus petit au plus grand, qui répondrons aux goûts de tout un chacun. Volkswagen apporte de ce fait une contribution importante à la lutte contre le réchauffement climatique et à la généralisation de la mobilité électrique », explique Jean-Marc Ponteville.

« Ne dit-on pas que promesse fait dette », reprend notre interlocuteur. « En tant que groupe automobile, nous respectons notre engagement, qui s’inscrit dans le cadre du grand accord sur le climat de Paris. En effet, en parallèle à la commercialisation de notre gamme zéro rejet, Volkswagen construit six usines de taille conséquente afin de produire ses propres batteries. Par ailleurs, nous continuons à investir dans le développement de nouveaux systèmes et applications sur la connectivité et la digitalisation. »

Renouvellement et élargissement de la gamme ID

Avec l’ID.3 revisitée, la mobilité électrique continue de croître chez Volkswagen.

Volkswagen dispose aujourd’hui d’une large gamme de voitures électriques, couvrant tous les principaux segments du marché. Et le porte-parole de VW de préciser : « L’ID.3 est et restera l’un de nos best-sellers sur un marché toujours plus concurrentiel. La récente mise à jour de son identité visuelle et technique devrait lui assurer de consolider sa position de leader. Et avec l’arrivée en 2025 de l’ID.2, notre citadine compacte, nous visons principalement l’utilisateur privé, qui vit dans un environnement urbain et/ou qui ne peut prétendre à des incitations financières gouvernementales. »

« Quant à l’ID.7, elle permet à Volkswagen de faire son entrée dans le segment haut de gamme en tant que marque de volume. Les attentes sont élevées. En fait, avec l’ID.7, nous croisons le fer avec les marques premium. Elle se dote d’un moteur électrique de 286 ch et répond aux exigences de qualité et de confort les plus strictes de l’utilisateur professionnel. Son faible coefficient de traînée de 0,23 (Cx) favorise l’efficacité ainsi qu’une autonomie de 700 kilomètres. Le véhicule idéal pour ceux et celles qui sont souvent sur la route pour leur travail quotidien et qui ont donc le temps de profiter du silence bienfaisant à bord ou d’une musicalité exclusive signée Harman Kardon. », conclut Jean-Marc Ponteville.

FICHE TECHNIQUE – VOLKSWAGEN ID.3

Consommation d’énergie combinée : 15,2-15,4 kWh/100 km

Émissions moyennes de CO2 : 0 g/km

Transmission : Propulsion arrière

Autonomie maximale (WLTP) : 426 – 555 km

Temps de charge maximum : (AC 11kW) : 06h15 (58kWh) / 07h30 (77kWh)

Type de batterie/capacité de la batterie : Lithium-ion 58 kWh & 77 kWh

Vitesse maximale : 160 km/h

Accélération 0 -100 km/h : 7,4 sec – 7,9 sec