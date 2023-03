Voici à quoi ressemble la logistique de demain

Le secteur de la logistique est en pleine mutation et fait face à de nombreux défis. Les nouvelles technologies permettent de traiter et d’expédier rapidement et efficacement les colis. Chez Fabriek Logistiek, un centre de démonstration et de test à Gand, des partenaires spécialisés mettent leur expertise en commun.

Ainsi les applications logistiques et les nouvelles technologies, les connaissances et l’expérience, la théorie et l’expertise sont mises à la disposition des entreprises actives dans la logistique et la chaîne d’approvisionnement. Elles peuvent y trouver de l’inspiration et développer des projets tests sur mesure en toute confiance.

Dans notre reportage vidéo, vous pouvez voir, par exemple, comment des chariots élévateurs autonomes et des robots déplacent les colis, ou encore comment un drone établit un inventaire ou permet d’éviter que les colis ne s’égarent.

Toutes ces applications innovantes sont rendues possibles grâce à la technologie 5G déployée sous forme de réseau privé. Proximus a installé un réseau privé 5G chez Fabriek Logistiek afin de permettre l’échange de données très rapidement, localement et en toute sécurité. Ce réseau de haute qualité, qui allie vitesse, faible latence et sécurité, permet d’assurer un fonctionnement sûr et fluide des applications logistiques automatisées.



