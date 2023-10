Valencia : plaisir, découverte et expérience durables

Avec son puissant caractère vert, l’impressionnante préservation de son patrimoine culturel, sa délicieuse gastronomie locale et son titre de Capitale verte de l’Europe 2024, Valencia possède tous les ingrédients pour des vacances de rêve respectueuses de l’environnement.

Parque del Oeste – Valencia © Visit Valencia

Valencia : rencontre entre la nature et la ville

Valencia vous accueille à bras ouverts dans sa magnifique oasis de verdure, avec ses cinq millions de mètres carrés de jardins. Le plus célèbre est le Jardín del Turia, dans l’ancien lit du fleuve transformé en un parc d’une beauté à couper le souffle qui serpente au cœur de la ville. Vous pouvez vous y promener, y faire du vélo ou simplement vous détendre dans les somptueux espaces verts.

N’oubliez pas non plus de visiter l’Albufera, un magnifique parc naturel à la flore et à la faune remarquables. Envie de plonger encore plus profondément dans le caractère authentique et vert de Valencia ? La région environnante, avec ses villages pittoresques, ses splendides vergers et ses joyaux naturels cachés, a également beaucoup à offrir.

La durabilité au cœur de l’ADN de la ville

Ce n’est pas pour rien que Valencia a été élue Capitale verte de l’Europe 2024. Elle s’engage pleinement en faveur du développement durable, avec l’objectif ambitieux d’être totalement neutre en carbone d’ici 2030. Des progrès impressionnants ont déjà été réalisés dans le domaine des énergies renouvelables et de la mobilité verte.

En tant que visiteur, vous pouvez contribuer à ces efforts durables en choisissant un hébergement respectueux de l’environnement et en utilisant les excellentes options de transports en commun. Ou pourquoi pas le vélo ? Avec plus de 160 kilomètres de pistes cyclables et un paysage presque plat, le vélo est non seulement un plaisir, mais aussi le moyen le plus écologique et le plus pratique de découvrir la ville.

Valencia © Visit Valencia

La saveur de Valencia : la gastronomie à l’état pur

Valencia régalera vos papilles. Goûtez à la célèbre paëlla, préparée avec des ingrédients locaux tels que le safran et des fruits de mer frais. Dégustez de délicieuses tapas et une horchata rafraîchissante, une boisson traditionnelle de Valencia.

La diversité de marchés bio et de restaurants durables de Valencia vous laissera l’embarras du choix parmi l’offre de repas savoureux… et éthiquement responsables, ce qui ne fera que rajouter à votre plaisir.

Plaza Brujas – Valencia © Visit Valencia

Une ville qui se soucie du passé et de l’avenir

Valencia a soigneusement préservé et restauré ses trésors historiques. Cette préservation du patrimoine culturel n’est pas seulement un hommage à la riche histoire de Valencia, c’est aussi une démonstration de son engagement en faveur d’un avenir durable.

Les visiteurs peuvent se promener dans les ruelles étroites de la vieille ville, visiter les nombreux musées, admirer la belle architecture de la Ciudad de las Artes y las Ciencias et participer aux événements culturels qui leur font vivre les traditions et l’histoire de la ville.

Ciudad de las Artes y las Ciencias – Valencia © Visit Valencia

Valencia n’est pas seulement une destination de choix pour les voyageurs soucieux de l’environnement, c’est aussi l’incarnation d’un avenir vert et durable. Pour en savoir plus sur ce joyau espagnol progressiste, consultez le site Valencia, capitale verte de l’Europe 2024