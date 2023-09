Un avenir haut en couleur pour Fiat

Sous l’égide du groupe Stellantis, Fiat vit une véritable renaissance. La plus ancienne marque automobile italienne ambitionne de retrouver le sommet grâce à des modèles élégants suscitant des émotions, respectueux de l’environnement et égayant les rues de couleurs. La dolce vita retrouvée !



L’histoire de la Fabbrica Italiana Automobili Torino remonte à 1899. Dès ses débuts, Fiat s’est focalisé sur le développement et la production de voitures de tourisme compactes, s’adjugeant rapidement une part importante du marché. Le constructeur automobile italien est devenu un acteur clé parmi les marques européennes grand public, avec des modèles emblématiques qui sont devenus des best-sellers.

Une renaissance énergisante

Après une période de stagnation, Fiat a retrouvé des couleurs et vise à atteindre de nouveaux sommets. Ce faisant, elle peut capitaliser sur le savoir-faire et l’expérience des autres marques affiliées au groupe Stellantis. Une donne qui permet un gain de temps et d’argent mais également à Fiat d’accélérer son développement.

« Fiat mise sur la simplicité et sur une approche novatrice afin de rendre la mobilité urbaine durable accessible au plus grand nombre. »

Le directeur général de Fiat Belux, Alexandre de Preter, envisage l’avenir avec optimisme : « Fiat se veut plus rentable et plus mondiale que jamais ! Elle mise sur la simplicité et sur une approche novatrice afin de rendre la mobilité urbaine durable accessible au plus grand nombre. Au cours du premier semestre 2023, Fiat a été la première marque du groupe Stellantis au monde en termes de volume, avec pas moins de 645.000 unités vendues. Plus de la moitié d’entre elles ont trouvé acquéreur en dehors de l’Europe. D’ailleurs, Fiat est leader sur trois marchés majeurs, dans trois régions clés : Italie, Brésil et Turquie. Une réussite qui a largement dépassé les attentes les plus folles ».

La nouvelle Fiat 500e est une citadine enthousiasmante, dotée d’une autonomie impressionnante.

Modèle de référence et préférences des clients

« Notre ambition est de retrouver une position de leader dans le monde automobile international. Fiat veut être à la fois une référence et une marque aimée. L’impulsion a été donnée il y a deux ans avec le lancement de la pétillante Fiat 500e. Elle fait référence à la première 500 de 1960 et, soixante ans plus tard, elle est la Fiat la plus primée de tous les temps ainsi que la citadine électrique la plus vendue dans les segments A et B, tant sur le marché Belux qu’en Europe. Elle s’avère séduisante, raffinée et richement dotée. Qui plus est, son intérieur est l’œuvre d’un designer italien. La Nouvelle 500e se présente comme la citadine idéale, compacte et respectueuse de l’environnement grâce à sa propulsion électrique. Elle est également disponible en version à hayon, cabriolet et 3+1. Il y en a donc pour tous les goûts ! », souligne, enthousiaste, le directeur général.

Un avenir prometteur

Nouvelle Fiat 600e La Prima.

Après la fusion, Fiat a élaboré un plan triennal ambitieux. Et Alexandre de Preter de préciser : « Nous sommes parfaitement sur la bonne voie. Depuis cet été la 500e a été rejointe par la Nouvelle 600e. Avec elle, Fiat célèbre son retour dans le concurrentiel segment B. La 600e se veut compacte à l’extérieur et spacieuse à l’intérieur. Avec une autonomie électrique de 400 kilomètres (WLTP) et plus de 600 kilomètres en cycle urbain, elle établit de nouvelles normes en matière de mobilité urbaine durable. Elle est belle, tendance, et répond aux besoins des citadins comme des amateurs de plein air. La 600e est une solution durable et familiale pour savourer à sa juste valeur la dolce vita italienne ».

« Depuis cet été la 500e a été rejointe par la 600e. Avec elle, Fiat célèbre son retour dans le concurrentiel segment B. »

D’autres bonnes nouvelles encore. À la fin de l’année, la Fiat Topolino fera également ses débuts. Il s’agit d’un véhicule électrique à deux places, conçu pour les courts trajets en milieu urbain. La Fiat Topolino ne dépasse pas les 45 km/h et peut être conduite dès 16 ans avec un permis cyclomoteur (AM). Elle est également disponible en version « ouverte » et pourra être achetée ou louée à un tarif mensuel avantageux. L’année prochaine sera également marquée par l’arrivée de nouveaux modèles électriques, dont Fiat ne dévoile pas encore les détails.

La couleur dans la rue réchauffe le cœur

Enfin, Fiat a cessé de produire des voitures grises ! Selon Alexandre de Preter, cette décision a été prise « afin de souligner l’importance de la couleur dans la vie, pour incarner parfaitement le mode de vie italien et pour affirmer la dolce vita comme nouvelle valeur de la marque. L’Italie est le pays des couleurs et Fiat veut devenir la marque des couleurs ».

À la fin de l’année, la Fiat Topolino fera ses débuts : un quadricycle électrique à deux places idéale pour les courts trajets en ville.

Fiat dispose ainsi d’un atout de vente unique qui la distingue de ses concurrents. Grâce à sa stratégie « no more grey », Fiat se profile comme une marque automobile qui rayonne, prônant l’optimisme et le positivisme. La couleur dans la rue génère de la chaleur dans le cœur.

FICHE TECHNIQUE – FIAT 500E

Consommation électrique combinée : 15,1 – 15,2 kWh/100 km

Émissions moyennes de CO2 : 0 g /km

Transmission : roues avant

Puissance maximale : 115 kW

Autonomie maximale (WLTP) : 409 km (604 km en ville)

Temps de charge optimal : 27 minutes avec une station de charge DC 100 kW

Type de batterie/capacité de la batterie : lithium-ion 51 kW net (54 kW brut)

Vitesse maximale : 150 km/h

Accélération 0 -100 km/h : 9,0 sec