Trophée de l’Indépendant de l’Année 2023 : êtes-vous déjà inscrit ?

Pour sa deuxième édition, le Trophée de l’Indépendant poursuit son objectif de mettre à l’honneur les indépendants et leur passion qui se traduit quotidiennement auprès de leurs clients. Au terme du concours, les indépendants qui se sont inscrits sont départagés par le vote du public et du jury, qui se base sur une série de critères.

Le jury est composé d’experts qui vont évaluer objectivement, sur base d’une série de critères, les compétences, le potentiel et la popularité des candidats qui se sont inscrit. Ce jury reflète l’univers des indépendants, ses caractéristiques ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés, tant en Wallonie et qu’à Bruxelles.

Parmi les membres du jury figurent Amid Faljaoui, directeur de Trends-Tendances et administrateur délégué du Cercle de Wallonie, Emmanuelle Ghislain, CEO de Pulse Foundation, Reynald Lemaire, co-managing partner chez Anais Digital, Eléonore Dubois, directrice de la sensibilisation chez UCM, Sandrine Vanroyen, fondatrice de Sport et Vous et lauréate du Trophée de l’Indépendant de l’Année 2022, Paul Musin, directeur de VOObusiness, et Laurent De Smet, coach, formateur et conférencier.

Les critères qui vont aider le jury à effectuer ses choix, sont :

• La capacité de l’indépendant à partager sa passion ;

• Le caractère original et/ou innovant de son activité ;

• La manière dont il se démarque de la concurrence dans son secteur ;

• La capacité à démontrer l’impact réel sur l’expérience-client ;

• La facilité de mise en œuvre avec un coût de mise en place acceptable et un retour viable.

Un exemple d’indépendants réunissant ces critères nous a été offert par les finalistes de la première édition. L’occasion de revenir sur les lauréats et de redonner un petit coup de projecteur sur leur passion. Une mise en lumière qui est l’un des objectifs affichés par le Trophée de l’Indépendant de l’Année. Comme le confirme Kevin Ciarrocchi, fondateur de Ciarro’s Barbershop, à Montigny-le-Tilleul, qui a terminé deuxième à la première édition du prix.

5 questions à Kevin Ciarrocchi de Ciarro’s Barbershop

Comment est né Ciarro’s Barbershop ?

Nous nous sommes lancé en 2016 avec un nouveau concept, un barbershop mobile truck, à Jumet. Progressivement, nous nous sommes ainsi fait connaître à Charleroi et alentours. L’envie de me lancer dans de métier me vient de ma maman, coiffeuse pour dames. J’ai grandi dans un salon de coiffure. Pour ma part, j’ai choisi de me consacrer à la coiffure homme qui a été mal représentée durant des années. Grâce à notre succès croissant, nous avons ouvert un salon à Montigny-le-Tilleul où l’environnement a été pensé pour le confort et le bien-être des hommes. Nous proposons, par exemple, des produits cosmétiques de prestiges, des services de soins de la peau ainsi que de nombreux services techniques appropriés et étudiés pour les hommes.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer au concours ?

J’ai appris l’existence du concours par un ami qui gère Tshirt Mania à Charleroi et qui s’était inscrit. Il a d’ailleurs fini parmi les dix finalistes. Je me suis également inscrit et ai suivi tout le processus. J’avais envie de participer afin, quelque part, que notre projet soit validé par des experts et professionnels. Nous avons communiqué auprès de nos clients via les réseaux sociaux mais aussi via une tablette disposée sur le comptoir de notre bar où nous proposions aux clients de voter pour nous.

Qu’est-ce que la participation au concours et votre prix vous ont apporté ?

De la fierté. Mais surtout nous avons été réconfortés et confortés dans notre approche. Cette récompense est une reconnaissance du travail que notre équipe accomplit chaque jour auprès des clients en étant à leur écoute et en leur prodiguant le meilleur conseil. L’ensemble de l’équipe est passionnée par ce métier et cela se ressent auprès de la clientèle. Celle-ci a également été contente de notre prix. Nous l’avons fait savoir essentiellement via les réseaux sociaux.

Votre prix a-t-il changé quelque chose dans votre activité et/ou expérience client ?

Ce prix a récompensé nos efforts mais plus largement, cela nous a surtout motivé pour continuer à améliorer sans cesse nos processus et nos méthodes. En octobre prochain, nous allons déménager dans un nouvel espace, à quelques centaines de mètres de l’endroit où nous sommes actuellement. C’est une villa, située à Montigny-le-Tilleul, qui a été complètement réaménagée pour accueillir un salon qui s’inscrit dans notre philosophie. Cet espace sera un cran au-dessus avec une grande terrasse où les clients pourront se détendre dans un environnement calme et naturel. Par ailleurs, nous aurons là-bas toujours un siège libre pour accueillir un client qui n’a pas de rendez-vous.

Que diriez-vous à un indépendant qui souhaite participer au Trophée de l’Indépendant de l’année mais qui hésite ?

Qu’il ne doit pas hésiter un instant. Il faut le faire. Derrière ce prix, il y a des professionnels qui vont évaluer votre projet et c’est très utile pour savoir où l’on se situe. Dans notre cas, nous avons reçu la visite de clients mystère et cela s’est bien déroulé. Pour la petite histoire, quand ils sont venus, je n’étais pas présent, ce qui démontre la qualité et l’esprit qui animent l’ensemble des collaborateurs. J’ajouterais que quand on est content de ce qu’on fait, il faut le montrer, en parler et se faire connaître. De ce point de vue, le Trophée de l’Indépendant de l’Année est une belle opportunité.