« Tout portefeuille d’actions doit être basé sur une approche mondiale »

Alors que Wall Street accélère, l’économie mondiale ralentit et les actions chinoises baissent. Une dichotomie qui témoigne de la recomposition du paysage boursier et nécessite une stratégie davantage basée sur les thèmes d’avenir selon Michel Ernst, Stratégiste Actions Senior de CBC Banque et Olivier Pauwels, Directeur de la stratégie multi-actifs chez BlackRock.

Comment expliquer la nette progression des Bourses cette année alors que l’économie ralentit ?

Michel Ernst : Plusieurs éléments entrent en jeu comme la perspective de la fin de la hausse des taux, l’anticipation d’un ralentissement modéré de l’économie ou l’engouement des marchés pour l’intelligence artificielle (IA). Cette dernière a tout particulièrement profité aux géants technologiques comme Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook…), Microsoft, Nvidia et Tesla. Surnommés les Sept Magnifiques, ils sont responsables de l’essentiel de la hausse de 15% de l’indice américain de référence S&P 500 depuis le début de l’année.

Les Bourses européennes tirent également leur épingle du jeu cette année !

Michel Ernst : « La durabilité est également un enjeu d’investissement majeur pour CBC. Nous apprécions ainsi des thèmes comme l’eau, le changement climatique ou les énergies renouvelables. »

Michel Ernst : La tendance est en effet favorable, mais la progression est nettement moins vigoureuse (+6%), car le secteur technologique est peu représenté dans le Stoxx 600 européen qui n’a donc pas profité du boom de l’IA. L’écart s’est creusé cet été en raison du ralentissement de l’économie chinoise qui pèse notamment sur l’industrie allemande ou l’important secteur du luxe français. Corollaire logique de la reprise décevante de l’ex-Empire du Milieu, les actions chinoises sont à la traîne, affichant un léger recul depuis janvier malgré des mesures de soutien des autorités. À l’opposé, le Nikkei japonais s’illustre avec un gain de 25% grâce notamment aux programmes de modernisation de l’économie, des entreprises et des marchés financiers. En résumé, les écarts sont importants et l’investisseur doit intégrer ce risque géographique dans son portefeuille.

Sur quels marchés miser à l’heure actuelle ?

Olivier Pauwels : Aux États-Unis, les attentes des marchés en termes de bénéfices des entreprises nous semblent trop optimistes dans un environnement économique dégradé. En Europe, la faible présence des sociétés technologiques pose question dans un monde numérisé. Au Japon, les niveaux de valorisation ont fortement augmenté. Et en Chine, la crise du secteur immobilier menace la croissance. Chaque marché est donc différent, c’est pourquoi nous préconisons une stratégie mondiale afin de diversifier les risques et les opportunités. Dans le cadre de cette approche, nous intégrons tant les pays développés que les marchés émergents, plus risqués, mais aussi plus prometteurs. Tactiquement, nous complétons cette exposition globale de base par des positions thématiques afin de miser sur des tendances économiques et sociétales.

L’intelligence artificielle (IA) est-elle un thème d’investissement judicieux à l’heure actuelle ?

Olivier Pauwels : « Chaque marché est donc différent, c’est pourquoi nous préconisons une stratégie mondiale afin de diversifier les risques et les opportunités. »

Olivier Pauwels : Il est clair que l’IA constitue un enjeu extrêmement important, mais les spécialistes du domaine ont déjà très fortement progressé en Bourse. C’est pourquoi nous préférons aujourd’hui aborder ce thème par le biais des entreprises qui peuvent/pourront utiliser l’IA pour améliorer leurs résultats, notamment dans les secteurs de l’industrie ou des soins de santé. Plus largement, le thème de l’automatisation est également très prometteur, tout comme les thématiques liées à la transition. Citons notamment l’économie circulaire ou les énergies durables.

Michel Ernst : La durabilité est également un enjeu d’investissement majeur pour CBC. Nous apprécions ainsi des thèmes comme l’eau, le changement climatique ou les énergies renouvelables, et sommes méfiants vis-à-vis des industries menacées par la transition telles que le secteur pétrolier. Un aspect sur lequel nous ne manquerons pas de revenir en détail durant le webinaire.