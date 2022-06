STIR IT, BABY : découvrez le Paloma Pomelo et 3 autres recettes de cocktails ensoleillés à base de pomelo

Vous vous laissez volontiers tenter par un petit cocktail (ou deux, ou trois) par une journée d’été ensoleillée ? Alors, découvrez le nouvel ingrédient rafraîchissant phare du moment : le pomelo. Laissez-vous inspirer par les plus savoureuses recettes de cocktails et de mocktails afin de déguster en un rien de temps un délicieux apéro.

Schweppes Selection, le mixer premium idéal

Le complice de tous vos cocktails et mocktails cet été ? Les mixers Schweppes Selection ! Cette gamme premium a été spécialement développée par des barmen expérimentés pour tous les amateurs de cocktails qui, à la maison ou derrière leur bar, veulent rehausser le goût de leurs boissons. La gamme Selection compte un large éventail de saveurs qui vous permettront de servir en un rien de temps le meilleur gin-tonic ou un nouveau cocktail totalement fun. Seuls les meilleurs ingrédients ont été sélectionnés avec soin pour amplifier les arômes des alcools avec lesquels vous les mélangez. Schweppes est également connu pour ses bulles au pétillement prolongé. Résultat : vous vous délectez jusqu’à la dernière gorgée !

Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

La saveur haute en couleur du tout dernier Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry est elle aussi facile à intégrer aux plus savoureux cocktails et mocktails cet été. Ce tout nouveau Schweppes Selection dévoile de délicieuses notes d’agrumes, la saveur la plus tendance du moment. Car si vous ne pouvez pas parcourir le vaste monde physiquement, autant offrir ce plaisir à vos papilles, n’est-ce pas ?

Le principal ingrédient du Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry est le pamplemousse, le tout premier agrume au monde. Celui-ci fut découvert en Asie du Sud-Est et n’était utilisé que pour des événements festifs. Raison de plus pour célébrer son goût inimitable dans un délicieux cocktail ou mocktail. Autre ingrédient d’exception : les baies de Timur, qui confèrent toute sa richesse au breuvage. Leurs arômes rares issus du sommet de l’Himalaya présentent un équilibre parfait entre douceur et amertume. De l’union de ces ingrédients naît la boisson parfaite. Et des possibilités de mix infinies. Gin, tequila, mezcal, rhum… Autant de saveurs qui se marient parfaitement avec le Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry. Découvrez ci-dessous trois recettes de cocktails et une recette de mocktail pour un été inoubliable.

Paloma Pomelo

Ingrédients :

5 cl de tequila

2 cl de jus de citron vert

1 cl de sirop d’agave

10 cl de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

Glaçons

Un quartier de citron

Sel

Un quartier de pamplemousse

Préparation :

Prenez un beau verre à cocktail et rendez son bord salé. Pour ce faire, frottez le quartier de citron sur le bord de votre verre. Roulez ensuite le bord de votre verre dans le sel. Remplissez maintenant le verre de glace. Ajoutez d’abord la tequila, puis le sirop d’agave et le jus de citron vert. Inclinez légèrement votre verre et versez lentement le Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry. Remuez doucement avec une cuillère (à cocktail) pour que les saveurs se mélangent bien. Garnissez d’un quartier de pamplemousse.

Palomita

Ingrédients :

5 cl de jus de pamplemousse

2 cl de sirop d’agave

10 cl de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

Glaçons

Un quartier de citron

Sel

Zeste de pamplemousse

Un brin de romarin

Préparation :

Prenez un beau verre à cocktail et rendez son bord salé. Pour ce faire, frottez la rondelle de citron sur le bord de votre verre. Roulez ensuite le bord de votre verre dans le sel.

Remplissez maintenant complètement le verre de glace.

Ajoutez d’abord le jus de pamplemousse, puis le sirop d’agave.

Inclinez légèrement votre verre et versez lentement le Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry.

Remuez doucement avec une cuillère (à cocktail) pour que les saveurs se mélangent bien.

Garnissez d’un peu de zeste de pamplemousse et d’un brin de romarin frais.

Gin Pomelo

Ingrédients :

5 cl de gin

15 cl de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

Glaçons

Une tranche de pamplemousse

Un brin de romarin

Préparation :

Prenez un beau verre à cocktail et remplissez-le de glace. Ajoutez le gin. Inclinez légèrement votre verre et versez lentement le Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry. Remuez doucement avec une cuillère (à cocktail) pour que les saveurs se mélangent bien. Garnissez d’une tranche de pamplemousse frais et d’un brin de romarin.

Pomelo Spritz

Ingrédients :

8 cl d’Aperol

8 cl de cava

8 cl de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

Glaçons

Une tranche de pamplemousse séché

Préparation :