RECETTES : ces 8 cocktails et mocktails seront nos alliés pour l’été

L’été est là ! Et cela signifie de nouveaux cocktails à essayer. Ces trois cocktails rafraîchissants et leurs équivalents sans alcool sont absolument délicieux et pas du tout difficiles à réaliser. Envie de tous les goûter ? Filez au magasin, mélangez et dégustez ! Ou bien commandez-en tout simplement un sur une terrasse et dégustez-le tout en profitant du soleil, bien sûr.

Schweppes Selection, le mixer premium idéal

Votre partner in crime pour tous vos cocktails et mocktails ? Les mixers Schweppes Selection ! Cette gamme premium a été spécialement développée par des barmen expérimentés pour tous les amateurs de cocktails désirant élever leurs boissons à un niveau supérieur, que ce soit à la maison ou au bar. La gamme Selection propose un large éventail de saveurs qui vous permettront de créer en un rien de temps toute une variété de cocktails, du plus délicieux des gin-tonics aux nouvelles tendances les plus branchées. Seuls les meilleurs ingrédients sont soigneusement sélectionnés afin de rehausser les arômes des spiritueux dans un cocktail. Schweppes est également connu pour son pétillement prolongé, qui garantit un plaisir total jusqu’à la dernière gorgée.

Paloma Pomelo | Palomita

Ingrédients :

5 cl de tequila

2 cl de jus de citron vert

1,5 cl de sirop d’agave

10 cl de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

Glaçons

Écorce de citron vert

Sel

Un quartier de pamplemousse

Virgin :

5 cl de jus de pamplemousse

2 cl de sirop d’agave

10 cl de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

Glaçons

Sel

Écorce de pamplemousse

Brin de romarin

Préparation :

Prenez un chouette verre à cocktail et salez-en le bord. Pour ce faire, frottez le quartier de pamplemousse contre le bord de votre verre, puis passez le bord du verre dans le sel. Remplissez maintenant complètement le verre de glaçons. Ajoutez d’abord la tequila, puis le sirop d’agave et le jus de citron vert. Inclinez légèrement le verre, puis versez lentement le Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry. Remuez précautionneusement avec une cuillère (à cocktail) afin de bien mélanger les saveurs. Décorez avec un quartier de pamplemousse et de l’écorce de citron vert.

Moscow Mule | Virgin Mule

Ingrédients :

10 cl de Schweppes Selection Ginger Beer

5 cl de vodka

2 cl de jus de citron

1 cl de sirop de sucre

Menthe

Zeste d’un citron vert

Virgin :

10 cl de Schweppes Selection Ginger Beer

5 cl de Schweppes Selection Tonic & Touch of Lime

1,5 cl de jus de citron vert

Menthe

Tranche de citron

Préparation :

Remplissez complètement votre mug de glace.

Ajoutez la vodka, le jus de citron vert et le sirop de sucre.

Inclinez légèrement votre verre, puis versez lentement le Schweppes Selection Ginger Beer.

Remuez précautionneusement avec une cuillère (à cocktail) afin de bien mélanger les saveurs.

Décorez avec un brin de menthe fraîche et le zeste de citron vert.

Brambubble | Sparkling Bramble

Ingrédients :

10 cl de Schweppes Selection Orange Blossom & Lavender

4 cl de London dry gin

2 cl de jus de citron vert

1,5 cl de sirop de mûres

Mûre

Zeste de citron

Menthe

Virgin :

10 cl de Schweppes Selection Orange Blossom & Lavender

3 cl de jus de citron vert

1,5 cl de sirop de mûres

Mûre

Zeste de citron

Menthe

Préparation :

Remplissez complètement votre verre à cocktail de glace pilée. Ajoutez le gin et le jus de citron vert. Inclinez légèrement le verre, puis versez lentement le Schweppes Selection Orange Blossom & Lavender. Remuez précautionneusement avec une cuillère (à cocktail) afin de bien mélanger les saveurs. Décorez avec une mûre, de la menthe et un zeste de citron

Pink Army | Virgin Army

Ingrédients :

10 cl de Schweppes Selection Hibiscus

4 cl de vodka ou de gin

1,5 cl de citron vert

1,5 cl de sirop d’amande

Menthe

Framboises

Zeste d’un citron vert

Virgin :

15 cl de Schweppes Selection Hibiscus

2 cl de jus de citron vert

1,5 cl de sirop d’amande

Menthe

Framboises

Zeste de citron vert

Préparation :