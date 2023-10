Promaz : une aide précieuse en cas de pollution des sols due à une fuite de mazout

Elle est survenue sans crier gare. Cette fuite de mazout imprègne votre sol qu’il va falloir assainir. Le Fonds Promaz vous apporte une aide opérationnelle et/ou financière pour l’assainissement de votre sol.

Silvia S. vit à Seraing et a connu cette mésaventure. Heureusement, la solution idéale s’est présentée à elle. « Le 20 novembre 2020, j’ai senti une forte odeur après une livraison de mazout, pour ensuite me rendre compte d’une fuite. J’ai directement appelé mon technicien chauffagiste qui m’a alors conseillé de m’adresser à une société de dépollution. Les choses se sont déroulées très rapidement. Ils m’ont informé qu’un Fonds Promaz était en voie de constitution mais qu’il n’était pas encore effectif. Je me suis alors inscrite sur le site web de Promaz afin d’être informée lorsque ce dernier débuterait ses activités. Heureusement car on se sent totalement perdu dans ce genre de situation auquel on ne s’attend pas. »

Silvia a donc fait réaliser les travaux d’assainissement avant de demander l’aide du fonds désormais actif depuis le 1er avril 2022, mais vous n’êtes pas obligé d’en faire de même, plusieurs solutions existent…

De deux choses l’une

Si vous êtes propriétaire ou utilisateur final du bâtiment et avez entrepris et payé les travaux d’assainissement, vous pouvez demander une intervention financière de Promaz.. Mais vous pouvez également faire appel au Fonds Promaz pour réaliser l’assainissement à votre place. Pour ce type d’intervention opérationnelle, un expert et un entrepreneur se rendent chez vous pour évaluer la situation et se chargeront de la suite de la procédure. Tant pour une aide opérationnelle que financière, le Fonds Promaz intervient jusqu’à un certain plafond qui est de 200.000 euros par intervention, TVA comprise, pour les particuliers. « On m’a demandé ce qui avait été pris en charge par mon assurance, poursuit Silvia, et j’ai constitué un dossier complet avec mes factures et les papiers nécessaires. Il faut dire que j’ai été bien aidée par mon interlocutrice chez Promaz, toujours à l’écoute. D’autant que je ne suis pas un as de l’informatique ! J’ai même pu envoyer mon dossier par recommandé plutôt que par mail. Tout s’est déroulé sans stress ni difficultés. »

Ni crainte ni hésitation

Le Fonds Promaz est un fonds qui vous aide pour l’assainissement de votre sol pollué dû à une fuite de votre réservoir de mazout ou d’une de ses conduites. Le fonds intervient opérationnellement et/ou financièrement, même pour les assainissements déjà réalisés par le passé. Ce type de pollution peut être particulièrement coûteux et c’est la raison pour laquelle le fonds a été créé. « Il y en avait pour plus de 20.000 euros de frais et j’ai été quasi totalement remboursée. Mon conseil : s’informer davantage. Promaz existe, il faut que les gens soient au courant. »

Ne cédez pas à la panique, Promaz est là à vos côtés. Faites le test en ligne afin de savoir si vous pouvez prétendre à l’aide du fonds. Et n’hésitez pas à poser vos questions par mail ou téléphone via info@promaz.be ou au numéro gratuit 0800 63 636 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h). Le site apporte déjà un grand nombre de réponses et d’informations détaillées.

L’intervention de Promaz s’effectue en vertu des dispositions de l’accord de coopération, tel qu’il est en vigueur a) à la date de la demande, b) sur base de la liste des priorités de Promaz et c) en fonction et à concurrence des moyens financiers disponibles de Promaz (art. 16 de l’accord de coopération).