Profiter en silence du chic français et d’un design innovant

C’est une décision mûrement réfléchie qu’a prise le groupe automobile français PSA en lançant une nouvelle marque de luxe en 2014. Dix ans plus tard, DS Automobiles est une valeur sûre, synonyme d’une combinaison de chic à la française, de design innovant et de haute technologie.

L’électrification forme le cœur de la stratégie de la marque. En témoigne l’engagement de DS en Formula E depuis 2015, avec deux titres de champion constructeur et pilote en guise de cerise sur le gâteau. Sous le nom de E-Tense, l’expertise acquise est directement appliquée à tous les modèles de la gamme.

Un énorme boost pour la DS3 E-Tense

La DS3 E-Tense électrique offre des performances, un style et un confort sans compromis pour un plaisir de conduite inédit.

Un design innovant, un comportement routier confortable et dynamique, des matériaux de haute qualité et un savoir-faire artisanal associé à une technologie de pointe sont les caractéristiques de la DS3. En effet, celle-ci est également disponible avec une motorisation 100 % électrique, ce qui permet aux clients de faire un choix en fonction de leur profil de mobilité et de leur statut. En effet, le gouvernement se montre généreux envers les clients de voitures de société qui optent pour le tout électrique. Ce choix politique contribue à verdir notre parc automobile vieillissant et à ralentir le changement climatique.

« La DS3 E-Tense atteint le niveau de qualité élevé de ses rivales allemandes, mais elle est moins chère. »

« Il est vrai que l’arrivée de la DS3 E-Tense a donné un énorme coup de pouce à nos ventes », souligne Milosz Tomanek, CEO Premium Cluster Stellantis. « 2022 a été une année record et cette tendance positive se poursuit en 2023. La DS3 E-Tense offre aux clients professionnels tellement d’avantages financiers que le choix a été rapidement fait, ce qui explique notre percée sur l’important marché B2B. Celui-ci représente deux tiers des ventes globales de voitures dans notre pays et détermine largement le potentiel d’une marque sur le marché belge. Nous mettons donc tout en œuvre pour renforcer notre position sur le marché des véhicules de société. En 2024, nous introduirons la DS4 E-Tense, qui repose sur une plate-forme électrique entièrement nouvelle et offre une autonomie très compétitive. »

L’Art à la française

La DS3 E-Tense n’est pas la seule voiture électrique compacte sur le marché. Qu’est-ce qui fait son succès ? Milosz Tomanek : « Notre produit phare est un produit haut de gamme avec une allure de SUV. La DS3 E-Tense rivalise avec le haut niveau de qualité de ses concurrentes allemandes, mais elle est moins chère et se distingue par l’utilisation de matériaux de qualité supérieure, par un habillage intérieur original et esthétique et par une finition très raffinée qui est l’œuvre de designers et d’artisans qualifiés, qui se sont inspirés de leurs collègues des ateliers de haute couture français. Tant l’extérieur que l’intérieur dégagent du caractère, de la modernité et de l’authenticité. Je pense à la signature lumineuse originale à l’avant et à l’arrière, au noble cuir Nappa et aux surpiqûres nacrées, au motif de bracelet de montre qui établit avec élégance le lien entre DS Automobiles et le véritable artisanat français, ou encore au système audio FOCAL qui offre une expérience musicale unique, semblable à celle d’une salle de concert. »

« Nous mettons tout en œuvre pour renforcer encore notre position sur le marché des véhicules de société. »

Bonne route

Grâce à l’utilisation de matériaux légers, la DS3 E-Tense est plus légère que les modèles concurrents comparables et consomme en moyenne 15,2 kWh/100 km, ce qui lui confère une autonomie WLTP d’environ 400 kilomètres. Compacte à l’extérieur et spacieuse à l’intérieur, elle peut accueillir quatre adultes, bagages compris. Elle peut donc faire office de première voiture de la famille. En termes de confort d’assise et d’agrément de conduite, la DS3 E-Tense obtient d’excellents résultats, son isolation acoustique assurant un silence céleste à l’intérieur. L’écran central HD de 10,3 pouces donne accès à toutes les fonctionnalités et est facile à utiliser. La reconnaissance vocale ajoute à la facilité d’utilisation et l’affichage tête haute est très lisible.

Le conducteur peut choisir entre trois modes de conduite : Eco, Sport et Normal. Grâce à l’application MY DS, vous pouvez programmer la recharge de la voiture à distance. Le temps de charge jusqu’à 80 % de la batterie sur un chargeur rapide est d’environ 30 minutes.

En Europe pour l’Europe

Avec la DS3 E-Tense, la marque de luxe française s’adresse à la fois à un public jeune et plus âgé, sensible aux tendances, à la recherche d’une expérience électrique et désireux de contribuer positivement à une société plus durable. La DS3 E-Tense n’est pas seulement 100 % électrique et 100 % déductible, c’est aussi un produit 100 % européen, qui sort des chaînes de montage dans le nord de la France et qui séduit par son originalité et son raffinement inégalé, renvoyant au savoir-vivre à la française. DS Automobiles n’est pas pour rien fournisseur officiel de l’Elysée.

DS participe également avec succès à la Formule E, remportant des titres mondiaux chez les constructeurs et les pilotes.

