Participez à nos soirées-débats sur la planification successorale et protégez votre patrimoine !

La succession : un sujet que nous rechignons à aborder, mais qui nous touchera tous un jour. Et si, au lieu de suer à grosses gouttes lorsque vous entendez parler de succession, vous anticipiez la question en vous renseignant sur la planification successorale ? Parce que l’avenir appartient à ceux qui planifient tôt, Pareto organise, en collaboration avec Trends-Tendances, plusieurs rendez-vous financiers pour vous parler des différentes méthodes de planification successorale. Ne laissez rien au hasard : assurez-vous que votre patrimoine soit transmis entre de bonnes mains et que vos futurs héritiers soient parfaitement protégés sur le plan financier et juridique !

Des réponses à toutes vos questions

Comment alléger ma charge fiscale ? Mon testament protège-t-il suffisamment ma famille ? Quels droits de succession vont payer mes héritiers ? Quel impact auront les dernières réformes fiscales sur ma pension et mon patrimoine ? Tant de questions importantes qui vous empêchent de profiter pleinement des beaux jours. Au lieu de remettre ce questionnement au lendemain, profitez de cette opportunité en or pour interroger les experts en droit et en finance de Pareto, un bureau spécialisé dans la planification successorale depuis plus d’une décennie. Ces soirées-débats seront animées par Amid Faljaoui, directeur de Trends-Tendances et chroniqueur économique à la radio, en collaboration avec Vincent Garitte, Gauthier Ramaekers et François Cheuvart de Pareto. Ces spécialistes en la matière répondront à toutes vos questions et partageront leur expertise afin de vous donner les clés pour élaborer une stratégie adaptée à vos besoins et à ceux de votre famille.

Pareto, le spécialiste de la planification

Depuis plus de 10 ans, Pareto est le spécialiste de la planification financière. L’entreprise belge aide ses clients à définir leurs objectifs financiers et à les réaliser en proposant des mécanismes d’optimisations fiscales adaptés à leur situation ou en assurant la protection et la transmission de leur patrimoine selon leurs désirs. Remariage, divorce, cohabitation légale, pensions, épargne, assurance-vie… : parce que chaque famille est unique et complexe, leur équipe d’experts financiers, juridiques et/ou économiques analyse votre situation afin de vous proposer un plan sur-mesure en vue d’aborder la question de votre avenir financier avec sérénité. Afin de vous proposer un suivi adapté à vos besoins évolutifs et de répondre à toutes vos questions, le cabinet s’entoure également d’experts issus du monde des finances ou du droit comme des avocats, des courtiers en assurances, des promoteurs immobiliers ou encore des gestionnaires de fonds.

Ces rendez-vous financiers se dérouleront le 22 mai au Van der Valk Hotel Nivelles Sud, le 30 mai au Château du Val Saint-Lambert, à Seraing, et le 31 mai au Château Sainte-Anne à Auderghem. Durant ce débat suivi d’une séance de questions-réponses et d’un walking dinner offert aux participants, vous découvrirez les différents instruments juridiques mis à votre disposition pour organiser votre succession. Repartez avec des infos clés pour faire des choix éclairés et un esprit libéré. Prenez rendez-vous avec votre avenir et (r)assurez votre famille en anticipant votre planification successorale !

Lundi 22/05, à Nivelles.

Soirée-débat au Van der Valk Hotel Nivelles Sud, animée par Amid Faljaoui avec Vincent Garitte et Gauthier Ramaekers, associés au sein de Pareto.

Déroulement de la soirée :

19h00 Accueil

19h30 Conférence-débat

20h45 Walking Dinner

Infos et inscription via ce lien ou au 02 201 26 67.

Mardi 30/05, à Seraing.

Soirée-débat au Château du Val Saint-Lambert animée par Amid Faljaoui avec Vincent Garitte, associé au sein de Pareto et François Cheuvart, Senior consultant au sein de Pareto.

Déroulement de la soirée :

19h00 Accueil

19h30 Conférence-débat

20h45 Walking Dinner

Infos et inscription via ce lien ou au 02 201 26 67.

Mercredi 31/05, à Auderghem.

Soirée-débat au Château Sainte-Anne animée par Amid Faljaoui avec Vincent Garitte, associé au sein de Pareto.

Déroulement de la soirée :

19h00 Accueil

19h30 Conférence-débat

20h45 Walking Dinner

Infos et inscription via ce lien ou au 02 201 26 67.