Nouvelle BMW Série 5 Berline : aussi en électrique !

De nombreux conducteurs professionnels attendaient avec impatience l’arrivée de la nouvelle BMW Série 5 Berline. Cette berline d’affaires à succès s’accompagne d’une technologie de pointe et d’une version 100 % électrique : la BMW i5. À quoi s’attendre ? « Une vraie BMW dans l’âme ».

Dans le segment des grandes berlines, la BMW Série 5 Berline est considérée comme une référence depuis de nombreuses années. BMW lance aujourd’hui la huitième génération, qui repousse les limites à bien des égards. « En tant que berline d’affaires de référence, c’est une voiture importante pour le marché belge. Elle allie sportivité et élégance, sans être controversée », souligne Jeroen Lissens, responsable de la communication chez BMW Group Belux. Grâce à ses reins marqués – en option avec des contours éclairés – la nouvelle Série 5 Berline se reconnaît immédiatement comme une BMW.

« Conduite fantastique »

Outre la BMW i5 100 % électrique, des hybrides légers avec des moteurs essence et diesel ainsi que des hybrides rechargeables (à partir du printemps 2024) figurent également au catalogue. Il y en a donc pour tous les goûts. « En raison de la modification de la fiscalité en Belgique et de la forte position de BMW dans le domaine des véhicules de société, la déclinaison électrique devient très importante. Nous prévoyons de vendre en Belgique deux fois plus de BMW électriques en 2024 qu’en 2023. La BMW i5 joue un rôle majeur dans cette histoire. Elle s’insère d’ailleurs parfaitement entre l’i4 et l’i7. La i5 est une vraie BMW dans l’âme. De nombreux conducteurs seront convaincus après l’avoir essayée. Elle procure un réel plaisir de conduite », s’enthousiasme notre interlocuteur.

La BMW i5 eDrive40 est une voiture électrique puissante qui développe une puissance de 250 kW (340 ch) et un couple de 400 Nm.

Intérieur végan

BMW présente la nouvelle Série 5 Berline comme une voiture particulièrement durable. « Notre PDG, Oliver Zipse, dit toujours : ‘Si vous êtes un constructeur premium, le choix de vos matériaux doit également être haut de gamme, tant sur le plan écologique que social. Par exemple, BMW achète le cobalt de ses batteries directement auprès de sociétés minières en Australie et au Maroc afin d’éviter problèmes sociaux et écologiques. Selon BMW, la mobilité de demain sera électrique, circulaire et numérique », précise Jeroen Lissens.

Fait remarquable, la nouvelle Série 5 Berline sera équipée de série d’un intérieur entièrement végan (sièges, tableau de bord, panneaux de porte et volant). Le cuir traditionnel est en option. L’intérieur vous accueille avec des sièges sport de série et un impressionnant écran incurvé (BMW Curved Display). Sur l’écran tactile central, vous pouvez même jouer à des jeux en utilisant votre smartphone comme manette lorsque la voiture est à l’arrêt, notamment pendant la charge.

Concernant la recharge, la BMW i5 est compatible avec le système Plug & Charge. Elle peut donc s’authentifier automatiquement auprès des bornes de recharge publiques compatibles sans devoir utiliser une application ou une carte de recharge. Ainsi, la nouvelle BMW Série 5 Berline se voit dotée d’une multitude de technologies de pointe futuristes. « C’est la première voiture homologuée en Allemagne pour la conduite partiellement autonome jusqu’à 130 km/h sur autoroute. Le conducteur peut donc lâcher le volant à ce moment-là. En première mondiale, la Série 5 Berline dispose également de l’assistant actif de changement de voie avec activation oculaire. Si vous suivez un véhicule plus lent, la voiture vous suggère de changer de voie. Pour ce faire, il vous suffit de confirmer ce changement en regardant dans le rétroviseur extérieur ». Cependant, la législation belge n’autorise pas encore ces fonctions de conduite autonome.

La nouvelle BMW Série 5 Berline est équipée, de série, du Pack d’aide au stationnement avec l’assistant de marche arrière pour vous aider à vous garer dans les espaces les plus restreints. « En outre, le Pack d’assistance au stationnement professionnel optionnel vous permet de vous garer et de manœuvrer automatiquement dans une place de stationnement étroite via votre smartphone, jusqu’à 200 mètres à l’extérieur de la voiture. Pratique et agréable à regarder. »

Deux versions … et Touring

L’unité de charge combinée (CCU) de la BMW i5 permet une recharge CA jusqu’à 11 kW de série et jusqu’à 22 kW en option.

BMW lance l’i5 en deux versions de moteur. Dans la BMW i5 eDrive40, un moteur électrique de 340 ch entraîne les roues arrière et offre une autonomie généreuse de 582 km WLTP. Si vous recherchez des « performances M » toujours plus impressionnantes, tournez-vous vers la BMW i5 M60 xDrive. Ici, deux moteurs électriques assurent la transmission intégrale, une autonomie WLTP de 516 km et développent une puissance détonante de 601 ch.

La berline sera suivie par la nouvelle BMW Série 5 Touring en 2024. Cette version break sera également disponible en i5 électrique, ce qui est unique dans ce segment. « La Touring se veut très populaire chez BMW, qu’il s’agisse de la Série 3 ou de la Série 5. Les Belges l’adorent parce que la Touring ajoute une touche de loisir et d’aventure. » BMW nourrit de grandes ambitions tant pour la nouvelle Série 5 Berline que la Touring. « Le chef d’entreprise belge attend ce modèle avec impatience », conclut Jeroen Lissens.

