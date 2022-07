L’essor de l’électrique a donné des ailes à Kia

L’élection de la Kia EV6 au titre de « Voiture de l’année 2022 » souligne la première victoire d’une marque sud-coréenne. Le fait qu’il s’agisse d’un modèle à propulsion électrique n’est en rien une surprise. Les voitures électriques incarnent l’avenir.

La Corée du Sud, le berceau de l’innovation technologique dans le monde de l’automobile. Il faut s’arrêter un instant pour réaliser que Kia est passé d’une place dans le ventre mou de l’automobile à la tête du peloton, et ce à un rythme effréné.

D’ici à 2026, la marque sud-coréenne lancera 11 nouveaux modèles électrifiés, dont l’EV9, une voiture futuriste à 7 places.



Movement that inspires

L’essor de l’électrique et le rebranding ont donné des ailes à Kia. En témoignent les progrès remarquables et la position solide de Kia sur le marché très concurrentiel des véhicules de société. En un rien de temps, la part de marché globale de Kia dans notre pays est passée de 2,9 à 4,3 %.

Mais la nouvelle du jour est la suivante : à peine quatre ans après son lancement, le Niro a subi une profonde mutation. Le directeur du marketing, Joris Peeters, précise : « La métamorphose permet au Niro d’abandonner sa discrétion, sans pour autant adopter un statut d’intrus dans la gamme. Son apparence est désormais beaucoup plus conforme au nouveau langage très expressif du design Kia. Joris Peeters souligne qu’il n’est pas question que tous les modèles Kia se ressemblent dans le futur : « Les différents modèles conservent leur propre identité et démontrent leur interconnexion par des caractéristiques communes clairement reconnaissables. Appelez ça l’unité par la diversité. »

Transition sans heurts vers l’e-mobilité

« Compact à l’extérieur et spacieux à l’intérieur, le Niro a été et demeure un modèle de convivialité pour les utilisateurs et les familles. Avec son équipement hautement technologique, sa connectivité et sa durabilité, il attire désormais un groupe cible de clients encore plus large. »

La première génération de Niro a fait office de pionnier de l’e-mobilité, la seconde va encore plus loin. Il est l’un des rares modèles sur le marché à offrir un large éventail de groupes motopropulseurs électrifiés, qui ont d’ailleurs encore été optimisés : hybride électrique (HEV) pour ceux qui se lancent sur le marché de l’électrification, hybride rechargeable (PHEV) pour les clients qui souhaitent faire leurs trajets de manière durable et full electric (EV) pour ceux qui sont prêts à rouler tout électrique. Le Niro EV dispose désormais d’un « green zone mode ». Il permet d’enclencher automatiquement le mode EV à l’aide des données de navigation, par exemple dans les agglomérations.

Convivial et durable

L’application Kia Connect permet aux propriétaires de Niro de lancer une recharge à distance et de programmer un itinéraire. La recharge est facilitée grâce à l’accès à Kia Charge, avec deux plans d’utilisation adaptés aux besoins de recharge des clients. À cet égard, il convient de noter que le Niro EV peut se targuer d’une vaste autonomie WLTP de 460 kilomètres.

La fonction V2D (Vehicle-to-Device) est un exemple de la convivialité de tous les nouveaux modèles électriques de Kia. Elle permet d’utiliser la batterie de la voiture pour alimenter d’autres appareils électriques. Avec une puissance de 3 kW, la fonction V2D est idéale pour les activités de plein air, dans le secteur professionnel comme pour les loisirs. Les mises à jour logicielles sont effectuées en ligne (OTA), sans que le propriétaire ait à se rendre au garage.

Joris Peeters conclut en soulignant que « la durabilité est une préoccupation majeure pour Kia et, pour une valeur équivalente aux opérations de recharge de ses clients, la marque achète des certificats verts qui sont utilisés pour envoyer de l’énergie renouvelable au réseau électrique qui alimente ainsi les stations de recharge en énergie verte. » La tête du peloton donne le bon exemple.

Fiche technique Niro EV

Consommation électrique combinée : 16,2 kWh/100 km

Emissions de CO 2 -moyennes : 0

Transmission : Aux roues avant

Puissance maximale : 150 kW (204 ch) 255 Nm

Autonomie maximale (WLTP) : 460 km

Temps de charge : 43 min (DC fast charge)

6 heures 20 min (10,5 kW Wallbox)

27 heures 30 min (AC ICCB cable)

Type/capacité de batterie : 64,8 kWh

Vitesse de pointe : 167 km/h

Accélération 0-100 km/h : 7,8 sec

Prix de départ : 41 990 €

