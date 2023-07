Le nouveau Peugeot E‑2008 rend la conduite électrique attrayante

Parmi les SUV compacts du segment B, depuis plusieurs années, le Peugeot 2008 fait partie des modèles les plus vendus. Son grand avantage est d’être disponible en version tout électrique, le E‑2008. Aujourd’hui, grâce à sa mise à jour complète, à sa plus grande autonomie et au nouveau régime fiscal des voitures de société, le E‑2008 bénéficie d’un élan supplémentaire.

L’électrification de Peugeot bat son plein et a commencé par les plus petits modèles de la gamme. « Contrairement à de nombreuses autres marques, nous adoptons une stratégie ascendante car il est important pour nous que les voitures électriques soient utilisables et accessibles au grand public », explique Didier Blokland, responsable des relations publiques de Stellantis Belux. « À l’heure actuelle, Peugeot dispose d’une offre solide dans le cœur du segment B avec la citadine cinq portes E‑208 et le SUV compact E‑2008. La prochaine étape sera la E‑308 puis le E‑3008. »

Une voiture de société populaire

Depuis 2019, le E‑2008 est pionnière de l’électrification dans son segment. Tout comme ses homologues à moteur thermique, elle plaît au public. Peugeot a déjà produit plus de 75.000 unités de ce SUV électrique. Au sein de la gamme 2008, dont près de 700.000 unités sont déjà sorties des chaînes de montage, le E‑2008 prend de plus en plus d’importance.

« L’utilisateur choisit d’abord le Peugeot qui correspond le mieux à ses besoins, puis la motorisation qui s’accorde le mieux à l’usage qu’il veut faire de son véhicule. »

Par exemple, si l’on examine les chiffres de vente du 2008 en Belgique, la part de la version électrique parmi les clients professionnels est passée de 22 % en 2022 à 37 % au cours des premiers mois de 2023. Le E‑2008 devient donc de plus en plus populaire en tant que voiture de société. Et grâce à la nouvelle fiscalité introduite depuis le 1er juillet, le E‑2008 bénéficiera, à n’en pas douter, d’un coup de pouce supplémentaire. « De nombreux conducteurs qui étaient intéressés par une hybride rechargeable optent désormais pour une voiture de société 100% électrique. »

Le Peugeot E-2008, c’est un nouveau design et des performances accrues, bénéficiant désormais d’une autonomie allant jusqu’à 406 km.

Peugeot d’abord, électrique ensuite

Le nouveau 2008 offre le choix entre différentes motorisations : essence (PureTech 100 ch et PureTech 130 ch), diesel (BlueHDi 130 ch EAT8), électrique (E‑2008) et, dès 2024, également une nouvelle hybride 48V. « L’utilisateur choisit d’abord le Peugeot qui correspond le mieux à ses besoins, puis la motorisation qui s’accorde le mieux à l’usage qu’il veut faire de son véhicule », souligne Didier Blokland. Et de reprendre : « Cela nous a semblé plus logique que de mettre en place des lignes de production de modèles distinctes en fonction de la motorisation. La prochaine génération de modèles sera probablement électrique dans sa conception de base. Dès 2030, sur le marché européen, Peugeot ne vendra plus que des voitures 100 % électriques aux particuliers. »

Plus de puissance, davantage d’autonomie

Dans le nouveau Peugeot E-2008, de nombreux systèmes d’aide à la conduite et des caméras assurent une conduite et des manœuvres plus sûres.

Le nouveau Peugeot E‑2008 est désormais animé par un moteur électrique plus puissant. La puissance maximale a augmenté de 15 % (de 136 à 156 ch), tandis que la capacité de la batterie a également progressé, passant de 50 à 54 kWh. Grâce à un meilleur rendement, ces performances accrues s’accompagnent d’une plus grande autonomie, atteignant 406 km (WLTP) contre 345 km auparavant. « L’autonomie dépasse désormais les 400 km, un seuil psychologique important. Le moteur électrique du E‑2008, repris entre-temps dans les E‑208 et E‑308, se veut l’un des plus efficaces du marché. Les tests pratiques démontrent aussi que la consommation annoncée s’avère très proche de la réalité et que nous sommes les meilleurs de notre catégorie dans ce domaine. Grâce à son pack-batterie compact, le E‑2008 conserve également une maniabilité remarquable », s’enthousiasme Didier Blokland.

Un design séduisant

Peugeot a travaillé non seulement sur la propulsion électrique, mais aussi sur le design. « Une voiture électrique peut aussi être séduisante. Chez Peugeot, nous aimons parler de l’allure que dégage le modèle. Le design du 2008 s’affirme désormais encore plus. À l’avant, par exemple, la signature lumineuse à trois griffes se gonfle d’importance. Cela distingue Peugeot de tous ses concurrents. »

« Le E-2008 est idéal si vous recherchez un véhicule électrique polyvalent, à l’espace plus généreux que celui proposé dans une citadine compacte. »

Le i-Cockpit avec ses instruments à hauteur des yeux, juste au-dessus du volant compact, est également typiquement Peugeot. Au sein de l’habitacle, vous trouverez toute une série d’améliorations technologiques. Le système d’infodivertissement a été mis à jour, chaque 2008 disposant désormais d’un écran tactile central de 10 pouces, de nouvelles caméras d’aide au stationnement avec images HD, etc.

« Le E‑2008 est idéal si vous recherchez un véhicule électrique polyvalent, à l’espace plus généreux que celui proposé dans une citadine compacte. En termes de dimensions et d’espace intérieur, le E‑2008 se rapproche du segment C supérieur. Qui plus est, le niveau de finition est très élevé », conclut Didier Blokland.

