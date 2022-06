La success story de Renault connaît une suite passionnante

Renault et la voiture électrique, c’est une success story qui a débuté en 2013 avec le lancement de la ZOE. La compacte s’est avérée être un best-seller, alors que le pionnier de l’électricité Renault est devenu le leader du marché. Avec la Megane E-Tech Electric, le constructeur fait un pas de plus en faveur de la mobilité durable.

Ce sont des chiffres qui font réfléchir. Le porte-parole Karl Schuybroek ne manque pas de les évoquer : « Au cours des dix dernières années, Renault a vendu 400 000 véhicules ZOE, Twingo E-Tech Electric, Kangoo E-Tech Electric et Master E-Tech Electric. Ensemble, ils ont parcouru 10 milliards de kilomètres électriques et ont généré une somme considérable d’expériences et de connaissances. Ces nouvelles observations permettent à nos ingénieurs de faire des nouveaux modèles Renault E-Tech Electric les références de leur segment en termes de technologie, de design et de prix. »



La Megane E-Tech electric établit de nouvelles références

« Avec ZOE et Twingo E-tech Electric, Renault a rendu la motorisation électrique abordable et accessible. Leur succès a fait de Renault le numéro un en Europe. »

Pour consolider sa position de leader, Renault élargit aujourd’hui sa gamme avec la Megane E-Tech Electric.

La hatchback compacte repose sur la plateforme CMF EV, qui a été développée spécifiquement pour la propulsion électrique. 70 % des composants ont été développés en Europe, la batterie légère provenant de Corée du Sud ne pèse que 395 kilos et ne mesure que 11 cm de haut. La Megane E-Tech Electric est ainsi plus légère et plus basse que ses concurrentes. Le moteur électrique synchrone compact entraîne les roues avant et n’emploie pas de métaux rares. Grâce à l’empattement long de 2,70 mètres, les occupants jouissent d’un espace généreux. Le volume du coffre est de 440 litres, le meilleur de la catégorie.

La Megane E-Tech Electric est disponible avec une batterie de 40 ou 60 kWh et un moteur électrique de 130 ou 220 ch. Dans sa version la plus puissante, la nouvelle venue dispose d’une autonomie WLTP de 470 km et passe de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.

Le Renault Scenic Vision est un concept car, dont le modèle de série est attendu en 2024.

Modèle de design innovant

À l’intérieur, le grand écran attire l’attention. Il se compose de deux écrans dont la partie horizontale (12,3 pouces) située derrière le volant affiche toutes les informations utiles à la conduite. La partie verticale présente les données du système multimédia qui fonctionne sous Android Automotive et constitue une extension du smartphone des occupants. Le système est facile à utiliser et est mis à jour over-the-air.

L’intérieur est garni de tissus de haute qualité fabriqués à partir de matériaux recyclés, et la finition est de premier ordre. Les sièges avant et arrière offrent un excellent maintien du corps ; le siège du conducteur est réglable dans toutes les directions et garantit une position idéale derrière le volant. À bord règne un silence presque céleste, grâce à une couche de mousse très épaisse entre la batterie et l’habitacle.

La Megane E-Tech Electric est un modèle de design innovant, une œuvre d’art sur roues à l’allure dynamique et au comportement sportif et qui, grâce à son centre de gravité bas, offre une excellente tenue de route. À la fin de son premier cycle de vie, sa batterie sera réutilisée et éventuellement recyclée, les différents matériaux trouvant de nouvelles applications industrielles.

Une vision et une mission

Le Renault Scenic aura bientôt un digne successeur. Le Scenic Vision préfigure la future voiture familiale entièrement électrique. À l’intérieur et au niveau technologique, le concept-car durable invite à voyager dans un environnement futuriste, vers un monde plus respectueux de l’environnement et des personnes. Scenic Vision concrétise les idées technologiques les plus avancées en matière de réduction du CO 2 et incarne les trois piliers de la stratégie de développement durable du Groupe Renault : environnement, sécurité et inclusion.

Fiche technique Megane E-Tech Electric

Consommation électrique combinée : 16,1 kWh/100 km

Émissions moyennes de CO 2 : 0 g/km

Motorisation : 100 % électrique

Puissance maximale : 160 kW (218 ch)

Autonome maximale (WLTP) : 450 km

Durée de charge maximale : 9 heures

Type / capacité de la batterie : Lithium-ion / 60 kWh

Vitesse de pointe : 160 km/h

Accélération 0-100 km/h : 7,4 sec

Prix de base : 37 350 €

