La nouvelle Peugeot E-308 : le véhicule de société électrique idéal

Depuis de nombreuses années, avec l’enthousiasmante 308, Peugeot dispose d’un véhicule de référence pour les flottes d’entreprise. La dernière génération de cette berline compacte de taille moyenne se distingue d’ailleurs par sa technologie, son agrément de conduite, son confort et son design dynamique. Aujourd’hui, la française s’enrichit d’un atout supplémentaire : une version 100 % électrique. La nouvelle Peugeot E-308 se profile donc comme la voiture polyvalente idéale.

La gamme 100 % électrique de Peugeot continue de s’étoffer ! Avec la berline cinq portes E-208, le constructeur de Sochaux joue un rôle déterminant dans l’électrification du segment B. Récemment, le SUV compact E-2008 est venu s’ajouter au catalogue. À l’heure actuelle, Peugeot concentre son attention sur le segment supérieur C, où de nombreux conducteurs bénéficiant d’un véhicule de société peuvent faire leur choix. Grâce à une fiscalité modifiée depuis le 1er juillet 2023, ce choix se porte de plus en plus sur des véhicules utilitaires 100 % électriques. Le lancement de la toute nouvelle Peugeot E-308, qui sera disponible en cinq portes et en break (SW), tombe donc à point nommé.

Nouveau moteur électrique

La nouvelle Peugeot 308 offre désormais le choix entre l’hybride rechargeable, l’essence, le diesel et l’électrique. En tant qu’hybride rechargeable (180 ou 225 ch), la Peugeot 308 rencontre déjà un franc succès sur le marché des flottes tandis que la E-308 suscite également beaucoup d’enthousiasme grâce, notamment, à sa déductibilité fiscale à 100 %. La E-308 est propulsée par un tout nouveau moteur électrique délivrant une puissance de 115 kW (156 ch) et un couple généreux de 260 Nm immédiatement disponible. La batterie, qui se recharge de 20 à 80 % en 30 minutes à une borne de recharge publique de 100 kW, se veut elle aussi de nouvelle génération. Un chargeur embarqué triphasé (11 kW) est par ailleurs fourni de série.

Avec une consommation moyenne de 12,7 kWh/100 km, la E-308 s’avère remarquablement efficiente, permettant une autonomie de plus de 400 km (cycle WLTP), selon le niveau d’équipement choisi. Pour gérer au mieux la consommation d’énergie, le conducteur peut choisir entre 3 modes de conduite (Eco, Normal et Sport) et même récupérer de l’énergie supplémentaire quand il actionne le mode Freinage permettant de ralentir plus fortement lorsqu’il relâche l’accélérateur.

i-Cockpit

Évidemment, la E-308 conserve tous les atouts qui fait le succès de la nouvelle 308, comme le Peugeot i-Cockpit et son volant compact, l’affichage tête haute en 3D (sur la version GT) et l’écran central tactil de 10 pouces. Et grâce à l’application MyPeugeot disponible pour smartphone, il est possible de programmer une charge à distance. De son côté, l’application Free2Move e-solutions se veut très pratique lorsqu’il faut planifier un déplacement car elle indique immédiatement là où il est possible de recharger la E-308 tout au long de l’itinéraire.

