Kia EV6 : une croissance forte

L’électrification du marché des flottes crée de nouvelles opportunités pour les marques qui étaient auparavant moins présentes. Un bel exemple est assurément Kia, qui introduit son nouveau vaisseau amiral, l’EV9, un spacieux SUV électrique. Dans le segment des crossovers électriques, les Kia Niro EV et EV6 se portent particulièrement bien.

La percée de la voiture électrique incite les gestionnaires de flotte et les conducteurs à regarder au-delà des marques habituellement choisies. À juste titre, car l’électrification bouleverse le marché automobile d’un point de vue technologique. Regardez, par exemple, la nouvelle Kia EV9, un SUV électrique avant-gardiste offrant sept belles places. Mais ce n’est assurément pas le premier modèle électrique avec lequel Kia s’attire les faveurs de nouveaux clients. Depuis plusieurs années, Kia se présente comme un constructeur en forte croissance. Le Niro EV et l’EV6 apparaissent de plus en plus fréquemment dans les flottes de véhicules.

Élégant et spacieux

La Kia EV6 se définit comme un crossover original qui, grâce à un empattement long (2,9 mètres) et un plancher plat, offre un espace intérieur des plus généreux à ses cinq occupants. Il dispose également d’un grand coffre (520 litres) et d’un « frunk » (52 litres) : un espace de rangement supplémentaire à l’avant, là où est normalement logé le moteur à combustion dans une voiture thermique. Parmi les détails esthétiques extérieurs, citons les blocs optiques aux lignes épurées et les poignées automatiques intégrées qui se déploient lorsque vous vous approchez du véhicule.

Chargement rapide

L’EV6 se pare de l’esthétique d’une voiture moderne et avant-gardiste, tout comme sa technologie embarquée dernier cri. Grâce à un chargeur de 800 volts, la batterie est très rapidement alimentée, passant de 20 à 80 % en 18 minutes avec une puissance maximale de 239 kW. Après un temps de charge réduit de seulement 4,5 minutes, vous pouvez déjà parcourir 100 km.

Autonomie généreuse

L’autonomie de l’EV6 convient largement pour les trajets quotidiens domicile-travail de la plupart des conducteurs. Avec le pack batterie de 58 kWh (229 ch), elle atteint 394 km. Si vous optez pour le pack batterie de 77,4 kWh, elle vous emmènera jusqu’à 528 km (traction arrière et 229 ch) ou 506 km (traction intégrale, 325 ch). Sans oublier que si vous souhaitez recharger lors de vos déplacements, la carte et l’application Kia Charge vous donnent accès à plus de 520.000 bornes de recharge réparties dans 29 pays européens.

De l’énergie partout

Ce qui rend la Kia EV6 encore plus spéciale, c’est assurément sa fonction « vehicle-to-charge ». Cela permet à la batterie haute tension de la voiture de fournir jusqu’à 3,6 kW de puissance à d’autres appareils. Sous la banquette arrière, vous trouverez une connexion qui fonctionne lorsque la voiture est allumée. Idéale pour recharger votre ordinateur portable lorsque vous roulez, par exemple. À l’extérieur de l’EV6, vous trouverez un deuxième point de connexion via l’adaptateur sur la prise de charge. Cette connexion extérieure fournit du courant même lorsque la voiture est éteinte. Ainsi, votre véhicule de société Kia EV6 devient une source d’énergie mobile pour charger votre vélo électrique, par exemple.

Curieux de découvrir les modèles électriques de la marque Kia, tels que l’EV6, le Niro EV et l’EV9 ?

Découvrez-les sur www.kia.com/be