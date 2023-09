J’ai une allergie alimentaire sévère – comment puis-je vérifier s’il y a des traces d’allergènes dans mes aliments?

Une allergie alimentaire se caractérise par une réaction du système immunitaire à un aliment particulier. Bien que les réactions allergiques soient souvent légères, elles peuvent néanmoins aussi être graves. Le seul moyen pour les personnes concernées de se protéger contre les risques est d’éviter de consommer les aliments qui les rendent malades. La législation européenne, qui repose sur la science, veille à ce que les informations relatives aux allergènes soient fournies sur les emballages alimentaires.

L’EFSA travaille avec la Commission européenne, les autorités nationales de sécurité alimentaire et des scientifiques de toute l’Europe pour conseiller les consommateurs et les sensibiliser à la sécurité alimentaire. La campagne #EUChooseSafeFood s’inscrit au centre de ces efforts, établissant le lien entre la science de la sécurité alimentaire et les aliments qui finissent dans nos assiettes. L’un des objectifs de la campagne est de mieux comprendre les allergènes présents dans les aliments, permettant ainsi aux consommateurs de faire des choix alimentaires en toute confiance.

Dans la plupart des cas, les personnes souffrent d’allergies aux noix, aux crustacés et à certains fruits. Une réaction allergique peut être provoquée par une infime quantité de l’ingrédient alimentaire auquel la personne est sensible. Les symptômes d’une réaction allergique peuvent être légers (démangeaison ou éruption cutanée), mais ils peuvent aussi évoluer vers des symptômes plus graves tels que vomissements, diarrhée, respiration sifflante et parfois choc anaphylactique.

Les intolérances alimentaires se produisent lorsque les personnes ont des difficultés à digérer certaines substances, telles que le gluten, et souffrent de ballonnements, de crampes d’estomac et de diarrhée.

Il est donc très important de pouvoir identifier facilement les allergènes sur les étiquettes des aliments.

En vérifiant les ingrédients sur les étiquettes des aliments préemballés, lesquelles indiquent les allergènes, ainsi que les informations fournies pour les aliments préemballés, les consommateurs peuvent éviter ces aliments s’ils y sont allergiques.

Antonio Fernandez Dumont, spécialiste de la sécurité des protéines à l’EFSA

«Les exigences en matière d’étiquetage des ingrédients allergènes sur les produits alimentaires sont cruciales pour permettre aux personnes allergiques d’éviter les produits susceptibles de les rendre malades. En plus de donner des conseils pour l’étiquetage, les scientifiques évaluent également les nouveaux ingrédients susceptibles d’être des allergènes et examinent comment certains facteurs tels que la transformation des aliments peuvent modifier le potentiel allergisant», explique Antonio Fernandez Dumont, spécialiste de la sécurité des protéines à l’EFSA.

Les scientifiques européens spécialisés en allergies alimentaires ont fourni leurs avis scientifiques pour guider le processus d’élaboration de la législation en matière d’étiquetage des aliments. À l’heure actuelle, les fabricants de denrées alimentaires vendues dans l’Union européenne doivent mentionner 14 allergènes en vertu de la législation européenne. Il s’agit des céréales contenant du gluten, du lait, des œufs, des noix, des arachides, du soja, du poisson, des crustacés, des mollusques, du céleri, du lupin, du sésame, de la moutarde et des sulfites. Et dans la mesure où nos connaissances scientifiques sur les allergènes ne cessent d’évoluer, cette liste pourrait bien être mise à jour à l’avenir.

Il est donc plutôt rassurant de savoir que nous pouvons compter sur la science pour aider les consommateurs à faire des choix sûrs.

À propos de l’EFSA

L’Autorité européenne de Sécurité des aliments (EFSA) est une agence de l’Union européenne créée en 2002 afin de servir de source impartiale d’avis scientifiques pour les gestionnaires des risques, et de communiquer sur les risques associés à la chaîne alimentaire. Elle coopère avec les parties intéressées pour promouvoir la cohérence des conseils scientifiques de l’UE et fournit la base scientifique pour les lois et règlements visant à protéger les consommateurs européens des risques liés à l’alimentation, et ce, de la ferme à la table.



