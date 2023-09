DATS 24 facilite la recharge en cours de route

Vous envisagez de passer à une voiture électrique ou hybride rechargeable ? Vous la rechargerez sans doute essentiellement à domicile ou au travail. Pour les distances plus longues, il est évidemment pratique de pouvoir faire le plein d’électricité en cours de route. Rien de plus simple grâce à la carte et aux bornes de recharge de DATS 24.

De plus en plus de conducteurs roulent en voiture électrique ou hybride rechargeable. Ils cherchent donc des solutions de recharge fiables pour les longues distances (voyages d’affaires, escapades en famille…). Une carte de recharge apporte confort et sérénité sur la route. C’est là que DATS 24, le spécialiste en carburants et en énergie de Colruyt Group que vous connaissez peut-être grâce à son vaste réseau de stations-service, entre en scène.

Carte de recharge pratique

« Nous avons remarqué que de nombreuses personnes ont utilisé leur carte de recharge pendant les vacances. Elle fonctionne très bien, même à l’étranger », explique Stephanie Sunaert, Product Group Manager chez DATS 24. « L’avantage de DATS 24 est que vous avez accès à toutes nos bornes de recharge installées sur les parkings des magasins de Colruyt Group, mais aussi aux bornes de recharge de fournisseurs tels qu’Allego, Blue Corner, EDI, EVBox, Fastned, IONITY, MobilityPlus, PlugInvest, Plugsurfing, Shell Recharge, Smappee et TotalEnergies. »

La transparence des prix est primordiale aux bornes de recharge DATS 24 : de cette manière vous savez à l’avance à quel prix vous rechargez.

La carte de recharge DATS 24 vous permet de faire le plein d’électricité à 23 000 bornes de recharge en Belgique et 222 000 bornes à l’international. Tous les frais de recharge sont automatiquement repris sur une facture mensuelle claire. « Nous proposons une formule d’abonnement simple et un prix avantageux par kWh, afin que les utilisateurs sachent à l’avance ce qu’ils paieront. » L’année prochaine, l’app DATS 24 permettra de faire le plein de carburant et d’électricité : pratique pour les conducteurs d’un véhicule hybride rechargeable !

Courses et recharge

DATS 24 dispose de bornes de recharge sur les parkings de la plupart des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland et Dreambaby : 930 points de charge sont déjà disponibles sur 284 parkings d’implantations de Colruyt Group. Outre les bornes de charge traditionnelles d’une puissance de 11 kW, des chargeurs rapides pouvant atteindre 150 kW sont également mis à disposition. Vous pouvez faire recharger votre voiture sur le parking pendant que vous faites vos courses : un service supplémentaire qui vous évite de perdre du temps.

« Nous avons calculé le temps que les clients passaient en magasin. Une puissance de 150 kW constitue le juste milieu pour une recharge rapide qui reste abordable », explique Jonas Cautaerts, Head of EV Charging chez DATS 24. Sur les modèles électriques actuels tels que la Tesla Model 3, la BMW iX3 et la Volvo XC40 Recharge, ce genre de chargeur rapide de 150 kW offre une autonomie de 350 à 400 km après une visite d’une demi-heure en magasin.

Utilisation aisée

Lors de l’installation de bornes de recharge sur les parkings des magasins, une attention particulière est accordée au confort et à la facilité de la recharge. « Nous veillons à ce que les places de stationnement équipées de bornes de recharge soient suffisamment grandes. Les clients qui font leurs courses de la semaine doivent pouvoir accéder à leur coffre à tout moment. Nous prévoyons donc des câbles de recharge suffisamment longs pour atteindre le port de recharge de la voiture, qu’il se trouve à l’avant, à l’arrière, à gauche ou à droite du véhicule », précise Jonas Cautaerts.

Recharger votre voiture sur le parking pendant que vous faites vos courses ? Un service supplémentaire qui vous évite de perdre du temps.

Écologie et transparence

Jonas Cautaerts : « Nous garantissons une électricité 100 % verte sur nos propres bornes de recharge. En tant que membre de Colruyt Group, nous pratiquons des tarifs avantageux et transparents. Nous tenons à garantir une recharge simple et claire à nos clients. Les tarifs sont légion sur le marché actuel de l’e-mobilité : par kWh, par minute, par recharge, etc. ».

Les conducteurs regrettent souvent de ne pas savoir à l’avance combien leur coûtera leur recharge. DATS 24 mise sur la transparence des prix. « Nos bornes de recharge sont munies d’un code QR. Lorsque vous le scannez, vous accédez à une page web qui fournit des informations claires sur le prix. À terme, nous envisageons également d’installer des totems qui indiquent le prix par kWh, tant pour les chargeurs classiques que pour les chargeurs rapides. D’ici la fin de l’année, nos nouvelles stations de recharge proposeront, en outre, le paiement par carte bancaire », conclut Jonas Cautaerts.

Toutes les infos sur www.dats24.be

Retrouvez la série complète sur www.levif.be/RoadtoEV.