Edito | Le Vif prend ses quartiers d’été. Voici le menu

Durant l’été, Focus rejoint Le Vif dans un seul magazine unique et copieux. Au menu de l’actualité belge et internationale, des débats d’idées, mais ausi des séries originales et des dossiers thématiques. Bonne lecture.

Comme chaque année, à la veille des vacances scolaires, Le Vif prend ses quartiers d’été. Et comme chaque année, la rédaction a préparé une série de dossiers thématiques originaux dont le plus étonnant est peut-être «Oui, oui, les amis en politique, ça existe». En six duos, nos journalistes feront mentir l’adage selon lequel il n’y aurait pas d’amis en politique et présenteront des attachements forts, durables, entre deux personnes qui ne partagent pas toujours la même langue, ni le même engagement, mais que des valeurs humaines lient au-delà de la vision politique.

On vous donne aussi rendez-vous «Sous la couette». Car si tout le monde y pense, (quasi) personne n’en parle. La sexualité reste souvent cantonnée à la sphère intime et est rarement analysée comme un phénomène de société. Pourtant, sous la couette, les couples sont confrontés aux mêmes problèmes, stéréotypes, attentes. Pour les décrypter, «Une sacrée paire» prête ses pages, durant l’été, à la sexologue et journaliste Laurane Wattecamps.

Plus que jamais, la santé est au cœur des préoccupations de chacun. Mais comment prendre soin de son cœur, de son cerveau ou de ses poumons? Le Vif zoomera sur six organes phares et sur le soin qu’on peut leur apporter. Quant aux pages Monde, elles vous emmèneront en Inde et au Pakistan et reviendront sur 75 ans d’indépendance, de tensions et de progrès.

Légèreté gourmande également au menu avec «Palais royal», qui remontera aux origines de recettes emblématiques de la gastronomie belge, et un focus sur le retour en grâce de «Ces ex-oubliés», comme les griottes de Schaerbeek ou le persil tubéreux.

Tout cela complétera la couverture classique de ce qui fait l’ADN de votre magazine, le suivi de l’actualité belge et internationale, le débat d’idées, la culture. Nouveauté aussi de ce côté-là. Focus sera intégré dans Le Vif jusqu’à la fin août, dans un cahier dédié de 26 pages avec des séries, des chroniques, le meilleur de l’actualité culturelle et l’agenda des festivals. Quant aux programmes télé, ils seront disponibles dans leur format habituel sur les sites Web du Vif et de Focus ou en scannant le QR code présent tant dans les pages Focus que dans notre sommaire (page 6).

Et puis, cerise sur le gâteau, mi-juillet, le deuxième Mook du Vif sortira de presse. Des articles au long cours, des reportages, des interviews, des analyses qui dézooment l’actualité quotidienne et incitent à prendre le temps de réfléchir, de se divertir, d’apprendre, de s’étonner.

Bonne lecture estivale.