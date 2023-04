Les podcasts porno, où les sons remplacent les images

Fini, les stimulations sexuelles en images. Avec la tendance des podcasts dédiés au désir, le porno passe par les oreilles.

Moins d’images et de positions, plus de sons et d’imagination! Jouir par les oreilles est un must dans une époque saturée de stimulations sexuelles visuelles. Pour vibrer, il suffit de fermer les yeux et de se rendre auditivement disponible aux podcasts dédiés à l’excitation et au désir.

Plus besoin de s’imposer des images surannées, écœurantes ou mille fois rembobinées. Car qu’importe l’orifice, quand on a vu une pénétration en gros plan, l’effet de surprise est éventé. Au fil des visionnages, les yeux se fatiguent, se lassent, s’éteignent tandis que les oreilles, elles, restent ouvertes aux soupirs, frottements, feulements et bruits moites. Les mots reprennent leur sens, le cerveau pétille, les souffles émoustillent.

Stimuli auditifs

L’audio nous épargne les simulations cabotines, visages douloureux et torsions gymniques. Ainsi, «T’as entendu?» serait le nouveau «Alors, heureuse?» prononcé d’antan par des parangons de jouisseurs.

Les adeptes de l’ASMR («Autonomous Sensory Meridian Response», soit une réaction physiologique agréable à des sons répétés) le savent: les stimuli auditifs ont le pouvoir de produire un intense plaisir.

Si certains adeptes du frisson audio se laissent aller à une chaste extase en écoutant des bruits de mastication, de papier bulle qui éclate ou d’ongles qui tapotent diverses surfaces, d’autres vont plus loin en remplaçant les clapotis de l’eau par des cris d’extase chauds.

Des programmes de qualité

C’est face à une demande croissante de disposer de contenus de qualité autres que les bruits de rut des voisins d’à côté que naquit, il y a quelques années, la «fiction érotique auditive immersive», appelée plus simplement «audioporn».

Des programmes qui peuvent être de grande qualité, allant de la sage lecture de bouquins érotiques (du texte classique, du contemporain et même de la comédie sur le site Ctrlx.fr) à de la création pure portée par Arte Radio (Les Chemins de désir de Claire Richard).

Sur Voxxx.org, les personnes – en particulier celles disposant d’un sexe féminin – sont invitées à des séances de masturbation guidée appelées «JOI» (Jerk Off Instructions). Sur Coxxx.org, son pendant masculin, ce sont plutôt «les pénis, périnées, prostates, testicules, mains, lèvres, oreilles et imaginations débridées» qui se trouvent accompagnés dans leur plaisir.

Contenus personnels

Boxxx.org est, quant à elle, une plateforme ouverte, inclusive et collaborative, qui permet de diffuser ses propres contenus (enregistrés tout simplement avec son smartphone) et de les partager avec une communauté de gens ouverts et bienveillants (vingt commandements donnent des indications de bons comportements).

Lesondudesir.fr offre même un amant virtuel qui vous laisse des messages bouillants, des «siestes relaxantes» et des récits érotiques hot et romantiques. Même la très respectable plateforme de livres audio Audible dispose de sa catégorie érotique (cachée en sous-rubrique dans le pudique onglet «romance»).

Un porno safe et efficace

Au-delà des résultats immédiats sur la jouissance des auditeurs et auditrices, les podcasts émoustillants intelligents sont surtout «éthiques» et moins sexistes (même si de grosses boîtes de production comme Dorcel s’y sont mises). A priori et jusqu’ici, au contraire des dérives liées aux vidéos, l’audio n’engendre pas de trafic d’êtres humains.

Derrière les micros des studios d’enregistrement feutrés, pas de personnes forcées de subir des violences sexuelles filmées. Ici, quand il y a gargarisme, gosier et succion, c’est à coup de tisane et de pastilles pour adoucir la voix. Un porno safe et efficace qui ne rend pas sourd et donne envie de se le mettre discrètement derrière l’oreille (le casque).