Elon Musk suspend le rachat de Twitter, le titre plonge en bourse

Le rachat de Twitter par Elon Musk est mis « temporairement en suspens » dans l’attente d’informations supplémentaires sur le calcul du nombre de faux comptes sur la plate-forme de microblogging, a annoncé lui-même le milliardaire dans un tweet.

L’action Twitter plongeait d’environ 20% après cette annonce dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street.

« L’acquisition de Twitter est suspendue de manière temporaire dans l’attente de détails sur le fait que les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5% du nombre d’utilisateurs« , a écrit M. Musk sur la plateforme, où il compte près de 93 millions d’abonnés.

Contacté par l’AFP, Twitter n’a pas réagi dans l’immédiat.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn