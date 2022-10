Zelfs de goden zijn maar mensen

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On avait repéré son travail jouissif il y a peu à la galerie Urochrome. A peine le temps de se retourner que Delphine Somers (1985) trace sa route, avec une exposition en solo chez Encore Alice. On ne saurait trop recommander le déplacement pour goûter à la peinture personnelle et haute en couleur de cette autodidacte dont l’œuvre sur bois se découvre scandée par une mythologie toute personnelle qui se nourrit tant d’ironie que d’onirisme, d’archétypes que de folklore. Ses compositions, qui ne sont pas sans rappeler les images du célèbre Livre des miracles, un manuscrit datant de la moitié du XVIe siècle, prennent la forme d’anticipations politiques burlesques – ces détournements sont sans pitié pour les bassesses qui sous-tendent la volonté de pouvoir. On aime également sa facilité narrative et sa propension à sortir le tableau des impasses linéaires classiques.