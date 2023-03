Zahra tague les murs de Kaboul contre les talibans

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En Afghanistan, Zahra, une militante féministe, délivre sur les murs de la capitale des messages ouvertement critiques à l’égard des talibans, de retour au pouvoir depuis août 2021. Anonyme, elle n’hésite pas à écrire «mort aux talibans». La première fois qu’elle est passée à l’action, c’était après l’annonce de l’interdiction d’accès aux études universitaires pour les femmes. Zahra était étudiante, en passe de terminer sa thèse. Les talibans avaient présenté cette mesure comme temporaire et avaient promis une solution. Mais sous leur régime, les droits des femmes et des filles, dont celui à l’éducation, sont de plus en plus réprimés. Des mariages forcés, une violation flagrante des droits fondamentaux, sont aussi régulièrement organisés. Pour Zahra, ses tags sont «le début d’un mouvement plus large. Je me battrai jusqu’à ce que je retrouve mes droits en tant que femme.»