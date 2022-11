Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cinquante ans de photographie rassemblés dans un impressionnant ouvrage de près de quatre kilos – ce qui fait au total plus de quatre cents pages à feuilleter. Voilà la manière dont Prisme Editions rend hommage au travail de Jean-Dominique Burton (1952). Originaire de Huy, l’intéressé a toujours fait preuve d’une grande modestie quant à son œuvre, répétant «je suis l’inverse d’un photographe de guerre, mais il n’y a pas vraiment de mot pour cela» à qui voulait l’entendre. De fait, Burton n’a eu de cesse d’arpenter la planète en faisant preuve d’une attention et d’une bienveillance de chaque instant. Qualifié de «voyageur infatigable» et d’«humaniste curieux au regard affûté», celui qui est également réalisateur s’est fixé pour mission de révéler la beauté du monde, voire de celle des êtres qui le peuplent. Une mission dont il s’ acquitte avec un talent et une sobriété bienvenues.