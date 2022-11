Urgence absolue

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Personne ne peut rester insensible face aux nouveaux récits de grave maltraitance enfantine dans quelques crèches en Flandre. Effroyable, écœurant, les mots ne sont pas exagérés. Dans une de ces crèches, à Audenarde, des enfants battus, la tête tirée en arrière ou coincée entre les genoux pour les forcer à manger, ou maintenue sous l’eau froide. A Keerbergen, des images révèlent un tout-petit ligoté à l’aide de ruban adhésif. […] Ce n’est pas la première fois que le secteur apparaît sous un mauvais jour, ces nouveaux récits de maltraitance posent donc nombre de questions. D ’abord: comment est-il possible que cela puisse perdurer? A Audenarde, les premiers témoignages alarmants remontent à dix ans. […]

S’il est vrai que la grande majorité des gardes d’enfants font du bon travail, ces nouveaux incidents illustrent un problème structurel. La demande en accueil continue d’augmenter, l’offre ne peut suivre. On admet un nombre d’enfants par accompagnant au-delà du raisonnable, l’inspection reste en sous-effectif, on est contraints de fermer les yeux sur les abus afin de ne pas restreindre davantage l’ offre.

Il faut que cela change, vraiment. Lorsqu’une autorité publique estime qu’il est bon de mettre au travail le maximum de gens en âge d’être actif, elle doit être conséquente. Offrir à ces pères et ces mères la garantie pour leurs enfants d’un accueil suffisant, sûr, de qualité et financièrement abordable. Quoi qu’il en coûte. Que ceci incite à ouvrir sérieusement ce débat clé, de manière beaucoup plus urgente qu’une énième réformette.