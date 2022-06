Une sacrée paire, Amber et Johnny

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

Précision préliminaire. Ce qui s’est dit, précisément, au procès Amber Heard-Johnny Depp? Aucune idée. Mais, même sans avoir lu un seul compte rendu d’audience, pas compliqué de saisir l’essentiel. Elle l’accusait de violences conjugales, il niait et se plaignait – «snif, snif, tout ça a ruiné ma carrière». Il l’a poursuivie en justice, ils ont déballé leur ancienne vie de couple tourmentée (un euphémisme) avec tellement de détails alcoolisés, sexuels et toxicomanes que de curieux crétins s’agglutinaient devant les portes du palais de justice avec des pancartes.

Bref. Amber Heard a été condamnée, le 2 juin, à verser quinze millions de dollars à son ex-mari pour diffamation. Johnny Depp, lui, devra s’acquitter de deux millions de dollars de dommages et intérêts. Et les crétins trouveront rapidement d’autres vedettes et potins pour se divertir.

Pas question de remettre en cause la vérité judiciaire. Le cirque médiatique et social qui a entouré ce procès américain, par contre… Car tous les crétins, sur leurs pancartes, c’est du «I love Johnny» qu’ils avaient écrit. Et sur le Web, c’est du «I hate Amber» qu’ils propageaient.

Sur TikTok, le hashtag #justiceforjohnnydepp comptabilise plus de quinze milliards de vues, contre cinquante millions pour la version consacrée à Amber Heard. Des milliers de tweets haineux, de vidéos ridiculisantes, de memes ricaneurs ont alimenté les insatiables réseaux. Plus de 4,5 millions de rageux ont signé une pétition visant à boycotter l’actrice et son film Aquaman 2, prévu en 2023. En en faisant l’une des pétitions les plus signées de l’histoire, paraît-il.

Etonnant que tous ces crétins n’aient pas dépensé la même énergie à soutenir les initiatives visant à discréditer des personnalités effectivement condamnées pour violences envers les femmes (genre Harvey Weinstein) ou à soutenir des initiatives visant à libérer la parole des victimes (genre MeToo).

Johnny Depp poursuivait son ex-épouse parce qu’elle aurait ruiné sa carrière, en rédigeant une tribune dans laquelle elle affirmait avoir été battue. Mais quelle carrière est brisée, désormais? Combien de films tournera encore Amber Heard?

Sans doute autant qu’Alyssa Milano ou Rose McGowan après avoir enclenché le mouvement MeToo… Ah oui mais, c’est vrai: elles, elles étaient déjà has been, les jolies actrices hollywoodiennes ayant une date de péremption, tournant généralement autour de 35 ans. Bon, alors, sur combien d’affiches s’est retrouvée l’actrice française Adèle Haenel depuis le «on se lève et on se casse» des César en 2020? Juste un. La comédienne a récemment annoncé, dans une interview à un magazine allemand, vouloir s’éloigner du cinéma, cette industrie «absolument réactionnaire, raciste et patriarcale».

Mélanie Geelkens © National

Roman Polanski, accusé de longue date de différentes agressions, n’a jamais éprouvé de difficultés à réaliser un film. Après avoir été condamné pour le meurtre de Marie Trintignant, Bertrand Cantat est remonté sur scène et a fait la Une de plusieurs magazines culturels. Les statues de Jan Fabre ne seront pas déboulonnées. Et Johnny Depp continuera à faire des films.

Ah, pardon: l’acteur Kevin Spacey, lui, avait été écarté de la série Netflix House of Cards après avoir été inculpé d’agressions sexuelles qui se seraient produites entre 2005 et 2013 (son procès devrait bientôt débuter en Angleterre, l’intéressé s’y présentera, pour les crétins qui voudraient préparer des pancartes). Ses victimes présumées? Trois hommes. On plaisante apparemment moins, en matière de violences faites aux hommes.

@unesacreepaire

