Le «Legen… dary» Barney d’How I Met Your Mother n’en finit plus de squatter les salles obscures et nos téléviseurs HD. Après la brillante minisérie britannique It’s a Sin, c’est encore une fois dans le milieu gay que Neil Patrick Harris se débat: il campe Michael, agent immobilier coulant des jours paisibles à Manhattan en compagnie de Colin, avec qui il vit en couple depuis dix-sept ans. Jusqu’au jour où ce dernier le quitte sans crier gare… Si on s’est enfilé les neuf saisons d’How I Met Your Mother, il y a bien sûr quelque chose de réconfortant à retrouver Neil Patrick Harris. D’autant que ce dernier est tout aussi crédible, ici en quadra gay un brin dépassé, qu’il ne l’était en serial dragueur hétéro dans la sitcom à succès. Mais c’est peut-être bien l’un des problèmes d’Uncoupled. On n’évite pas quelques sujets épineux, mais ces thèmes ne sont qu’ effleurés, et le show ne quitte jamais sa zone de confort: un peu de sexe (rien de bien offensant) et beaucoup de ragots en milieu bourgeois. On pense forcément à Sex & the City (qui, elle, choquait par endroits), déjà écrite par Darren Star. Michael se remettra-t-il de sa rupture? On regarde distraitement, sans trop y penser… C’est qu’on n’avait peut-être pas particulièrement besoin d’une version gay de Sex & The City (les aventures de Carrie Bradshaw et ses copines commencent vraiment à faire leur âge), alors que Queer as Folk, série bien plus téméraire, vient de connaître un remake.