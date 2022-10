Un quart des Flamands pas rassurés

Près d’un quart des Flamands de 18 ans et plus (24%) déclare se sentir parfois, souvent ou continuellement en insécurité dans le quartier où il vit, selon une enquête menée par Statistiek Vlaanderen au début de 2022. Par rapport à 2021, la part des personnes qui estiment ne jamais ou rarement éprouver cette sensation de ne pas être rassurées diminue légèrement. Les hommes sont moins nombreux que les femmes à signaler qu’ils évitent certains endroits par peur. Le sentiment d’insécurité croît avec l’âge et est plus présent dans les grandes villes.