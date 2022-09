Un handicapé n’est pas un «ours en peluche»

Dans une lettre ouverte, William Boeva, comédien vedette en Flandre, fustige la représentation des personnes atteintes d’un handicap dans les émissions télé. Où est l’inclusion?



Il a pris la plume sur Facebook et l’a trempée dans le vitriol pour dire longuement tout le mal qu’il pense de l’usage fait par les médias flamands des personnes atteintes d’un handicap. Dans le collimateur de William Boeva, 32 ans, comique de scène lui-même atteint de pseudoachondroplasie, une maladie génétique affectant la croissance et qui se traduit par un raccourcissement de la racine des membres: des programmes télé comme Down the Road diffusé par la VRT ou Out of Office retransmis par VTM. Le premier met en scène le voyage encadré en Thaïlande de jeunes atteints du syndrome de Down (trisomie 21) ; le second montre cinq personnes en burnout qui entreprennent de se reconstruire en compagnie de handicapés à travers un projet de ferme thérapeutique.

Il y a, selon Boeva, une forme d’idéalisation du handicap qui revient à en fausser la réalité et finit par le minimiser.

Coup de gueule

«Les personnes handicapées ne sont pas là pour vous faire sentir mieux mais pour vivre leur propre vie», lance, à l’adresse du monde des valides, William Boeva, qui assimile cette approche médiatique à la méthode de l’adorable «ours en peluche» que l’on sort un moment de l’armoire avant de l’y ranger à nouveau, sans qu’au bout du compte la cause des personnes atteintes d’un handicap, notamment sur le lieu de travail, n’ait foncièrement progressé. Il y a là, selon Boeva, une forme d’idéalisation du handicap qui revient à en fausser la réalité et finit par le minimiser.

Le coup de gueule du comédien est rapidement devenu viral en suscitant son lot de réactions, positives comme négatives. Nombre d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes atteintes d’un handicap, ainsi que des politiques, ont applaudi à cette sortie. Ainsi, le ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle (CD&V), dans les colonnes du Laatste Nieuws, attend de la VRT qu’elle mette à l’écran, en 2023, une personne atteinte d’un handicap, à l’image de la BBC qui confie la présentation de la météo à une femme privée d’un avant-bras depuis la naissance. «Obtenir une telle présence à l’écran doit devenir une chose normale», estime le ministre.