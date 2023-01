Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Outre le fait d’y déceler une pensée sans mots, l’immense historien de l’art Daniel Arasse adulait la peinture en raison de l’émotion conférée à travers la couleur et cette possibilité de s’immiscer dans une pénétrante intimité – n’est-il pas délicieux d’être invité dans un monde auquel on n’ a habituellement pas accès?

Même s’il est exposé pour la première fois à la galerie Templon, à Bruxelles, on ne peut s’empêcher de palper ces dimensions dans l’œuvre du peintre franco-sénégalais Alioune Diagne (1985, Saint-Louis du Sénégal). Il faut dire que l’artiste ne manque pas de panache, lui qui revendique un mode d’expression unique: le figuro-abstro. De quoi cette expression est-elle le nom? «D’une image figurative créée à partir d’un nombre infini de motifs, explique le galeriste français pour caractériser une œuvre interpellant par sa complexité et le dynamisme de ses scènes qui dépeignent le quotidien de la communauté noire et de la diaspora africaine à travers le monde.» Le tout pour un aller-retour entre la figuration et l’abstraction. De près, l’œil se perd dans une explosion de signes qui saturent la toile… mais s’organisent et font forme à la faveur d’une contemplation à distance. Difficile de ne pas succomber à ce chromatisme éclatant – dans lequel le vert citron ne s’interdit pas de côtoyer l’indigo – se dégustant tel un hommage adressé à la vie comme elle va. «A travers cette peinture du quotidien, je cherche à rendre à la commu- nauté noire la gloire qui lui est due. Ce ne sont pas des personnages en souffrance que je dépeins mais bien un peuple dans toute sa beauté et toute sa puissance», explique l’artiste. Une vingtaine de tableaux creuse ce sillon jubilatoire sans que jamais la lassitude ne s’installe.