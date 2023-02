Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Non, il ne sera pas question ici des transferts vers les Wallons qui, d’après notre prochain Premier ministre et humoriste le plus incompris du pays, Paul Magnette (PS), aiment profiter de la vie plus que nous, Flamands. Il existe d’autres transferts que la Flandre peut empêcher: l’argent qu’une partie des maisons de repos commerciales facture injustement et refile à leur coupole internationale.

Vooruit, dans l’opposition (NDLR: En Flandre), est venu avec une étude portant sur les finances des trois quarts de ces maisons de repos commerciales. Conclusions? Trois des quatre grands acteurs du secteur font passer l’épargne de pépé et de mémé vers des holdings étrangers, pour prétendre ensuite qu’elles ne font pas ou si peu de bénéfices, encaissant même des pertes.

Vooruit s’est basé sur les rapports financiers de l’Inspection des soins, information dont dispose donc l’administration mais qui n’est pas encore analysée dans sa globalité. […] Lorsqu’une autorité assure refuser qu’un bénéfice soit réalisé au prix d’une véritable prise en charge de soins, il s’impose de limiter les transferts cachés des maisons de repos dont les résultats sont sous la norme. La ministre du Bien-être, Hilde Crevits (CD&V), veut travailler à une facture plus transparente, une comptabilité plus claire et un contrôle plus strict du prix de la journée. Il n’y a pas d’autre option faute d’argent pour augmenter encore les pensions face aux prix des séniories. Même si c’est, selon Magnette, juste une blague de Flamands.