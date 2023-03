Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Jusqu’au 15 avril, Tous migrants! investit la Bourse de Bruxelles. A l’initiative d’Icorn et de Cartooning for Peace, l’exposition de dessins de presse (à laquelle participe notre dessinateur maison, Nicolas Vadot) retrace, à travers eux, le parcours difficile de migrants du monde entier et entend également aider les dessinateurs et autres artistes mis en danger en raison de leur travail. A voir!