Toubib wallon moins bosseur…

Plutôt remonté, le ministre de l’Enseignement Ben Weyts (N-VA). Le dernier épisode de la saga des quotas de médecins fixés par le fédéral lui a inspiré, au Parlement, une de ces diatribes contre la gestion francophone des étudiants admis en médecine. Démonstration: «On ne se base plus sur les chiffres de la population mais sur un système alambiqué qui prend en compte le fait qu’un médecin wallon travaille, en moyenne, moins qu’un médecin flamand et que, par conséquent, on a davantage besoin de médecins en Wallonie. Et nous devons dire “merci”, encore bien!»