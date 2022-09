Tisser, c’est gagné

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La Tricoterie, née à côté de la gare du Midi, à Bruxelles, voici dix ans, est une fabrique de liens, comme ses concepteurs aiment à le répéter. Le lieu opère un virage culturel en ce début d’automne, après d’ambitieux travaux, et se dote d’une nouvelle salle, à l’acoustique hyperétudiée, pour le classique et le non-classique. Un virage culturel qui mise sur la participation: le lieu appartient au public. Pour le lancement, l’équipe dirigeante ne prend pas trop de risques avec le sensible D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, par Stéphanie Van Vyve et Xavier Campion, cofondateur du lieu. On épinglera les «Mini tricoteurs», espace participatif pour les petits dès 3 ans, les dimanches à partir de 10 heures. Jeux, lecture, espaces où bouger, encadrés, pendant que les «grands» brunchent équitable.