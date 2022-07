The Last Bus

Son épouse Mary (Phyllis Logan) tout juste décédée, Tom (Timothy Spall), un nonagénaire, décide de quitter John o’ Groats, à l’extrême-nord de l’Ecosse, pour Land’s End, à la pointe sud-ouest de l’Angleterre. Et de refaire en sens inverse le trajet qu’ils avaient accompli lorsque, jeune couple, ils avaient été frappés par un drame, laissant les Cornouailles derrière eux. Effectué en bus locaux et pavé de rencontres improbables, le périple de 837 miles ne manque assurément pas de sel, tout en offrant un portrait contrasté de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui. Mais si l’impeccable Timothy Spall livre une prestation quatre étoiles, ce road movie pâtit tout à la fois de son absence de véritable enjeu narratif et d’un sentimentalisme excessif.

De Gillies MacKinnon. Avec Timothy Spall, Phyllis Logan. 1 h 26. Sortie: 06/07. 6