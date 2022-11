Shin Hanga

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Sous-titrée «Les estampes modernes du Japon 1900-1960», cette exposition du Musée art & histoire de Bruxelles mérite le détour de l’esthète admiratif de la rigueur artisanale propre au Pays du soleil levant. Il est question de découvrir un souffle nouveau de l’impression nipponne à travers 220 pièces issues de deux collections privées néerlandaises, ainsi que des croquis, épreuves et estampes tirés de la collection du petit-fils du mythique éditeur Watanabe Shozaburo (1885-1962) – un homme ayant contribué à sauver les pratiques traditionnelles sur bois face à la concurrence des nouvelles techniques importées, telles que la photographie et la lithographie. Le tout pour une mise au jour d’un traitement jouissif de l’image renouvelant une iconographie classique marquée par la présence des thématiques légères, allant du paysage aux élégantes en passant par les acteurs de kabuki, les fleurs et autres oiseaux.