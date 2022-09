Seuls les dirigeants africains ont dû prendre le bus aux funérailles d’Elizabeth II

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

FAUX

Le 19 septembre, le Royaume-Uni a dit adieu en grande pompe à la reine Elizabeth II. Pour éviter les embouteillages à Londres, les centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées présents aux funérailles ont été invités à se rendre à l’abbaye de Westminster en bus affrétés par les autorités. Une série de publications diffusées sur les réseaux sociaux affirmaient que seuls les dirigeants africains devaient prendre le bus, alors que les autres chefs d’Etat étaient autorisés à venir dans leur propre voiture. «Les dirigeants noirs et africains étaient assis dans le bus pour les funérailles de la reine britannique, tandis que les dirigeants occidentaux se déplaçaient en convoi dans leurs véhicules privés. Le racisme existe toujours, ils n’ont aucun respect pour nos dirigeants noirs et pour le peuple noir», pouvait-on lire sous une photo de dirigeants africains installés dans un bus. Fausse allégation: seul le président américain Joe Biden a obtenu l’autorisation d’utiliser «The Beast» (La Bête), sa limousine présidentielle blindée, pour se rendre à l’abbaye de Westminster. Les autres dirigeants ont pris le bus. Les images circulant sur les réseaux sociaux d’autres dirigeants utilisant leur propre voiture datent d’événements antérieurs aux funérailles d’Elizabeth II…