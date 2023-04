Sapins de Noël: le «gaspillage» des invendus

Usage de pesticides, pression foncière, culture intensive, accaparement de terres agricoles pour une culture non alimentaire…: le député wallon Jean-Philippe Florent (Ecolo) ajoute à ces critiques le «gaspillage pur et dur» qui consiste à brûler 8 000 sapins de Noël invendus en Wallonie. Le ministre de l’Economie, Willy Borsus (MR), tente de minimiser: la surface dédiée à la culture des sapins de Noël sur le territoire wallon représenterait moins de 1% des terres agricoles. Et la part d’invendus (8 000 unités) s’élèverait à 0,26% de la production totale commercialisée annuellement (trois millions d’unités). L’Union ardennaise des pépiniéristes précise, pour sa part, qu’une «part significative» des sapins non commercialisés est recyclée grâce au broyage et réutilisée comme couvert pour les semis, mulch ou fertilisants.