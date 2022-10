Salaire ministériel en baisse

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le gouvernement flamand (N-VA – Open VLD – CD&V) a décidé que les salaires de ses membres ne seront plus indexés durant un certain temps. Concrètement, les ministres ne bénéficieront pas des quatre dépassements consécutifs de l’indice pivot, ce qui correspond à une réduction de 8% de leur salaire. Le gouvernement Jambon emboîte ainsi le pas au fédéral et au gouvernement wallon. «Tout le monde est en difficulté dans cette crise. En tant que ministres, nous apportons notre contribution», a justifié le ministre-président N-VA.