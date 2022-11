Refus de financer NewB

Je rejoins tout à fait l’analyse de Maurice Charles sur le refus de financement de la banque NewB (Le Vif du 10 novembre). J’ajouterai que depuis les aides données gratuitement à plusieurs banques non étiques en 2009, le gouvernement fédéral avait promis de rembourser les coopérateurs du groupe C dont je faisais partie (Arcoparts, Arcoplus… de feu Dexia). Or, nous attendons toujours (10 000 euros dans mon cas et ma défunte épouse et 3 000 euros pour ma mère sur lesquelles j’ai dû payer des frais de succession! ). Il est vrai que NewB, banque éthique par excellence, pourrait gêner toutes ces banques qui ne le sont pas, aidées en 2009. Je suis écœuré.