Qatar bashing

La polémique autour du Mondial de foot au Qatar a fait le tour du monde. Mais, au fait, qui sommes-nous pour tant critiquer le régime qatarien? Même chez nous les droits de l’homme sont bafoués! Il n’y a qu’à regarder autour de nous. Notre propre population n’est pas épargnée, sans parler de l’inertie ou de l’incapacité de notre gouvernement dit «démocratique» à gérer l’afflux des réfugiés politiques, de guerre ou autres. En fin de compte, partout dans le monde, tous régimes confondus, des inégalités persistent. Mais pour en revenir à la Coupe du monde, le dernier match, Argentine-France, fut un vrai régal et l’apothéose d’un bel exemple d’équipe et d’endurance, qui plus est dans un pays qui a géré ce Mondial sans avoir dû faire face à des débordements incontrôlables! Et, in fine, merci Messi pour votre professionnalisme, fair-play et simplicité.