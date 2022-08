Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

DU 18 AU 21/08

Après l’édition avortée de l’an dernier – le festival avait cru passer entre les mailles du Covid –, le petit cousin alternatif de Rock Werchter retrouvera enfin sa plaine limbourgeoise, à Kiewit, du côté d’Hasselt. Certes, la situation reste tendue. Mais s’il a déjà perdu l’une de ses têtes d’affiche (Limp Bizkit a annulé sa tournée), le Pukkelpop a toujours de solides atouts. Une semaine après le petit extra Hear Hear!, il prévoit la venue des Arctic Monkeys, de Tame Impala et Slipknot, cautions rock d’un événement qui l’est de moins en moins. A côté des Viagra Boys, Shame ou des filles de Wet Leg, l’une des sensations de 2022, le Pukkelpop fouinera aussi du côté du rap (surtout anglais avec Dave, Little Simz, Slowthai), de l’électro (James Blake, Eris Drew, Four Tet, Underworld), de la pop indé (Remi Wolf, PinkPantheress, 100 Gecs, Arlo Parks) et même du jazz (Sons of Kemet, Lander & Adriaan, Kokoroko).

Arctic Monkeys © DR