Profs découragés?

Tôt le matin, les enseignants ont dû lire dans le journal que la qualité de l’enseignement baisse une fois encore et que les cracks de leur classe sont les premiers à en souffrir. «Le retard scolaire s’élève à un an», claironnent les titres de la presse à propos de la dernière enquête en la matière. Les profs le savent très bien, cette info n’a rien de révolutionnaire, et les évaluations internationales comme Pisa et Pirls mettent en lumière les mêmes mauvais résultats. […] La bonne nouvelle est que ces enquêtes ne doivent absolument pas décourager les enseignants. Au contraire. Toutes confirment leur importance cruciale pour la qualité de l’enseignement. Les mêmes conclusions sont tirées à l’échelle européenne: les profs sont l’alpha et l’oméga de la transmission du savoir et des compétences. Conclusion logique: la pénurie de profs est bien le problème le plus aigu de l’enseignement flamand.

Autre raison qui doit pousser les enseignants à ne pas baisser les bras: au fil des enquêtes se dégage de plus en plus clairement ce qu’ils doivent et ne doivent pas faire. La pratique de la grammaire ou des maths jusqu’à plus soif garde ainsi toute sa nécessité.

Mais encore: les groupes de niveau, populaires, où l’on sépare les élèves forts et faibles pour les maths ou le néerlandais, apparaissent comme une fausse bonne idée. Mieux vaut rassembler les élèves dans une même classe, suggèrent à présent les évaluations internationales. Les enseignants peuvent y puiser du courage pour améliorer les prestations de leurs classes.