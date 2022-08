Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Trente-cinq ans et de multiples suites et crossovers après son lancement par la paire John McTiernan/Arnold Schwarzenegger, la franchise Predator connaît une nouvelle déclinaison avec Prey. Un prequel situé en 1719 en l’occurrence, lorsqu’un Predator atterrit en territoire Comanche pour y semer la destruction à l’aide de son arsenal ultrasophistiqué. A quoi Naru, une jeune Indienne voulant gagner ses galons de guerrière, va opposer son courage et son intelligence du combat… S’ensuit un duel à mort que Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) orchestre sans génie mais pas sans efficacité, tout en surfant sur l’air féministe du temps, la fougueuse Amber Midthunder entraînant un casting opportunément composé majoritairement d’Amérindiens…