«Où voit-on le titre “Un homme blanc hétérosexuel cisgenre fait exploser une église”? Nulle part.»

Le 27 mars, Audrey Elizabeth Hale, 28 ans, tuait six personnes, dont trois enfants, dans son ancienne école primaire de Nashville. La police américaine a ensuite révélé qu’elle était une personne transgenre. Plusieurs élus républicains ont alors affirmé que les personnes transgenres étaient «les ennemies» du christianisme ou encore qu’il fallait mettre fin aux «conneries» liées aux identités de genre. Dans The Guardian, le 30 mars, la directrice de la communication de l’ONG Task Force LGBTQ, Cathy Renna, a souligné que nul ne pointait le fait que l’auteur d’une tuerie de masse soit un homme blanc cisgenre. Ce qui fut le cas 124 fois sur 129, entre 1982 et 2022, selon Statista.