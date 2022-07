Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Troisième album en deux ans pour le nerveux et hautement recommandable gang de Leeds. Né en 2015 sous la forme d’un quintette bruitiste à trois grattes, Mush aime le côté bancal des slackers, le rock indé et le (post) punk anglais. Enregistré avec Lee Smith et Jamie Lockhart (Yard Act, The Cribs), Down Tools cause de deuil (ils ont perdu leur guitariste Steven Tyson fin 2020) et d’équilibre au travail. Et s’il sonne plus poppy et génération MTV que ses incontournables prédécesseurs, il n’en fait pas moins le taf. Un super petit disque, cool et immédiat, à ranger quelque part entre Parquet Courts, Pavement et feu le Villejuif Underground.